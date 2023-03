RWE: U19-Kader für 23/24 fast fix - übernimmt ein Ex-Schalke-Profi die U17?

Der Neuaufbau der U19 von Rot-Weiss Essen hat begonnen. Der neue Trainer steht fest, der zukünftige Kader so gut wie. Und auch die U17 bekommt einen neuen Coach.

Am Montag, 13. März, hatte RevierSport berichtet, dass der bisherige U17-Trainer Simon Hohenberg der Nachfolger von Suat Tokat wird. Tokat gibt am Mittwoch (20 Uhr) beim 1. FC Bocholt im Niederrheinpokal-Achtelfinale sein Abschiedsspiel als RWE-U19-Trainer.

Hohenberg soll die A-Junioren von Rot-Weiss Essen zurück in die Bundesliga führen. "Simon genießt hohes Ansehen im Verein und kennt auch die beiden Jahrgänge, mit denen er in Zukunft arbeiten wird, sehr gut. Er hat in den letzten beiden Spielzeiten die U17 jeweils zum Bundesliga-Klassenerhalt geführt und sich nun die Chance als U19-Trainer verdient. Simons Auftrag ist klar: Wir wollen zurück in die U19-Bundesliga West aufsteigen", erklärte Christian Flüthmann.

Für Essens NLZ-Chef ist die Lösung mit Hohenberg eine optimale, da der hauptberufliche Polizist die Abläufe im Verein bestens kennt und durch gute Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte. Zudem bekommt Hohenberg einen Kader gestellt, der ihm alles andere als unbekannt ist.

Rund zehn bis zwölf Spieler bleiben RWE aus der aktuellen U19-Mannschaft erhalten. Rund zehn weitere Akteure sollen aus der U17 neu dazukommen. Alle diese Talente hatte Hohenberg in den letzten zwei Jahren unter seinen Fittichen. "Wir werden maximal zwei bis drei externe Spieler dazuholen", meinte Flüthmann gegenüber RevierSport.

U19-Niederrheinpokal-Achtelfinale: TSV Solingen - SG Kaarst 1:3 1. FC Kleve - TSV Meerbusch 0:5 GSV Moers - Wuppertaler SV 0:5 SSV Bergisch Born - FC Kray 0:5 Mittwoch, 15. März: Adler Osterfeld - Rot-Weiß Oberhausen ASV Einigkeit Süchteln - Fortuna Düsseldorf Arminia Klosterhardt - B. M'gladbach (alle 19.30 Uhr) 1. FC Bocholt - Rot-Weiss Essen (20 Uhr)

Der Leiter des RWE-Nachwuchsleistungszentrums verriet auch, dass ein ehemaliger Profi des FC Schalke 04 ein Kandidat für die Hohenberg-Nachfolge in der U17 sei. Von RevierSport auf den Namen Michael Delura, bisher Hohenbergs Co-Trainer, angesprochen, meinte Flüthmann: "Ja, er ist eine Option." Der 37-Jährige hatte erst im vergangenen Sommer 2022 im RWE-NLZ angeheuert.

Delura ist vielen Fußball-Fans im Ruhrgebiet mit Sicherheit ein Begriff. Er hat in seiner Karriere 76 Bundesligaspiele (acht Tore, sechs Vorlagen), 34 Begegnungen in der 2. Bundesliga (1, 4), 18 Partien in der 3. Liga (3, 0) und 22 Spiele in der Oberliga (9, 0) bestritten.