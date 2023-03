Schalke: Der Nachwuchschef stimmt die U19 auf den DFB-Pokal ein

Der Schalker Nachwuchschef Mathias Schober richtete nach dem letzten Spieltag der U19-Bundesliga West ein paar Worte an die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert.

Die U19 des FC Schalke 04 hat die Spielzeit 2022/2023 in der U19-Bundesliga West auf Platz drei abgeschlossen.

Es ist das erste Mal seit der Saison 2009/2010, dass der Schalke-Nachwuchs nicht in den Top zwei der West-Staffel ist. "Das ist eine richtig gute Saison. Wir können stolz darauf sein, was wir hier geleistet haben", sagte Trainer Norbert Elgert nach dem 4:3-Sieg am letzten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach.

Das müsse seine Mannschaft nun in die anstehenden Pokalspiele mitnehmen. Es gelte, das eigene Spiel – anders als gegen Gladbach – über 90 Minuten abzurufen.

Am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) spielt Schalke auswärts bei der SpVgg Vreden in der dritten Runde des Westfalenpokals, am 2. April (11 Uhr) wartet das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FSV Mainz 05.

Nachwuchschef Mathias Schober richtete nach dem Gladbach-Sieg ein paar Worte an die U19. Schober: "Als Spieler war ich in Berlin und durfte den DFB-Pokal gewinnen. Ich habe ihnen gesagt, dass es mich freuen würde, wenn ich auch als Funktionär wieder nach Berlin reisen würde."

Die Vorbereitungen für das Halbfinale werden allerdings durch die anstehende Länderspielpause beeinträchtigt. Taylan Bulut, Niklas Barthel und Keke Topp werden in den kommenden Wochen für die deutschen U-Nationalmannschaften unterwegs sein. "Das schränkt die Vorbereitung für das Mainz-Spiel gewaltig ein. Es gilt aber das Beste daraus zu machen", sagte Elgert.

Parallel laufen im Hintergrund schon die Planungen für die nächste Spielzeit. Wie es mit den Spielern der ausscheidenden Altjahrgänge weitergeht, wird sich zeitnah entscheiden. "Wir werden in den nächsten Wochen mit jedem ein Gespräch führen", sagte Schober.

Der künftige U19-Kader von Norbert Elgert ist erneut vielversprechend. Die U17 des S04 absolvierte eine makellose Spielzeit und verteidigte die westdeutsche Meisterschaft. Keine Niederlage, drei Gegentore in 15 Spielen! So lautet die beeindruckende Bilanz der Mannschaft von U17-Trainer Onur Cinel.

Mit Jean Paul Ndiaye, Zaid Amoussou-Tchibara und Roman Doulashi stehen darüber hinaus drei externe Zugänge fest.

Doch Elgert wehrt sich vor zu hohen Erwartungen an die künftige Mannschaft: "Es ist ein Trugschluss, wenn man sagt: ‚Du hast eine top U17, also hast du garantiert auch eine gute U19.‘" Denn: Der Sprung von der U17 in die U19 sei laut Elgert der Übergang aus dem Junioren – in den Seniorenbereich. "U19, das sieht jeder, ist eine andere Welt."