Youth League: So feiern U19-Trainer Tullberg und Nachwuchschef Ricken BVB-Sensation gegen PSG

Die U19 von Borussia Dortmund besiegte im Achtelfinale der Youth League Paris St. Germain. Cheftrainer Mike Tullberg und Nachwuchskoordinator Lars Ricken sahen einen starken BVB.

Die U19 von Borussia Dortmund besiegte im Achtelfinale der UEFA Youth League Paris St. Germain und ist damit eine Runde weiter. Im Viertelfinale wartet Hajduk Split. Die Kroaten warfen Manchester City mit 2:1 aus dem Wettbewerb.

Doch zurück zum Spiel Dortmund gegen Paris: Nach einem Spielstand von 1:1 in der regulären Spielzeit gewann der BVB schlussendlich mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Nach dem Schlusspfiff kannten Trainer und Spieler von Borussia Dortmund kein Halten mehr.

Trotz eines dominanten Auftritts in der ersten Hälfte gerieten die Dortmunder zunächst in Rückstand. In der 40. Minute brachte Noha Lemina die Gäste aus Frankreich in Führung. Nur zwei Minuten später jedoch konnte Samuel Bamba nach einem sehenswerten Angriff den Ausgleich für den BVB erzielen. Nach dem Abpfiff der Partie ging es direkt ins Elfmeterschießen und die Dortmunder behielten die Oberhand.

BVB-Trainer Mike Tullberg war nach der Partie sichtlich zufrieden und lobte seine Mannschaft für die gezeigte Leistung: „Wir haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt, egal ob mit oder ohne den Ball. Wir wussten, dass wir die Pariser Chancen nicht komplett vermeiden können, dennoch hatten wir die größeren Torchancen auf unserer Seite”, bilanzierte Tullberg.

Tullberg weiter: „Trotz ein oder zwei hundertprozentigen Chancen in der zweiten Halbzeit haben uns am Ende die Kräfte verlassen und dann wurde die Partie im Elfmeterschießen entschieden. Der ganze Verein, das NLZ, alle Trainer und Spieler können stolz auf sich sein, so wie ich es auch bin. So wie wir den Verein und den deutschen Juniorenfußball vertreten haben, macht mich das einfach überglücklich.”

Auch Nachwuchskoordinator und BVB-Legende Lars Ricken war nach dem Sieg der Dortmunder U19 stolz auf die Mannschaft und sprach von einer herausragenden Leistung. Trotz Erfolg im Elfmeterschießen hätte die Mannschaft nach Aussagen von Ricken den Sieg bereits während der regulären Spielzeit verdient gehabt.

„Es ist einfach fantastisch, die Jungs nach so einem Erfolg feiernd in der Kabine zu sehen. Man erkennt, dass ihnen dieses Spiel und der Wettbewerb sehr viel bedeuten. Es war eine herausragende Leistung und es ist auch eine herausragende Leistung unter den besten acht Mannschaften in Europa zu sein”, bilanzierte Ricken nach der Partie.

Des Weiteren hob Ricken besonders zwei „Glanztaten” des BVB hervor: „Zum einen die vom Trainer, wie er die Mannschaft taktisch eingestellt hat. Die zweite ist, wie die Mannschaft funktioniert hat. Die Mannschaft war von der ersten Minute an taktisch und emotional dabei und hätte bereits in der ersten Halbzeit alles klar machen können. Am Ende ist es natürlich immer etwas glücklich, wenn man im Elfmeterschießen gewinnt, jedoch wäre ein Sieg auch während der regulären Spielzeit verdient gewesen.”