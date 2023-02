Youth League: BVB U19 schmeißt Top-Favorit PSG raus - City auch draußen

Die U19 von Borussia Dortmund hat es geschafft: Die große Überraschung ist dem BVB-Nachwuchs gelungen: Paris St. Germain zog im Youth-League-Achtelfinale in Dortmund den Kürzeren.

Wahnsinn im BVB-Fußballpark Hohenbuschei! Borussia Dortmund hat im U19-Youth-League-Achtelfinale Paris St. Germain mit 6:5 nach Elfmeterschießen besiegt. Rund 1500 Zuschauer sahen ein hoch interessantes 1:1-Remis nach 90 Minuten. Nun wartet auf den BVB das Viertelfinale in der "Champions League der Junioren."

Vor dem Spiel sah BVB-U19-Trainer Mike Tullberg die Rollen klar verteilt: "Von fünf Spielen gegen PSG gewinnen wir vielleicht eins, aber dieses eine Spiel wollen wir Dienstag erwischen", erklärte er.

Doch seine Jungs ließen sich von der Pariser Talentschmiede nicht beeindrucken und spielten ihr en Stiefel, wie schon in der Bundesliga, wo die BVB-A-Jugend Tabellenführer ist, runter.

Prince Aning (6.) hatte die Führung schon zu Beginn auf dem Fuß, verzog aber. Die Dortmunder waren am Anfang die klar überlegene Mannschaft und drückten auf das Tor. Doch eine hundertprozentige Chance sollte es zunächst einmal nicht geben.

Rund 20 Minuten sollte es dauern, bis PSG eine gute Aktion hatte. Muntu Wa Mungu (18.) wurde über die Außenbahn geschickt und brachte den Ball flach vor das Tor. Jedoch stand der Pariser Abnehmer bei dem Angriff im Abseits. Sonst wäre es sehr gefährlich geworden.

Plötzlich nahm die Achtelfinal-Partie Tempo auf. Erst Paris Brunner (23.) mit der Riesenchance zur BVB-Führung, ehe Noha Lemina (25.) ein dickes Ding für die Gäste aus Frankreich vergab.

Kurze Zeit später wieder der BVB: Nachdem sich Göktan Gürpüz und Julian Rijkhoff (36.) in den Sechzehner kombiniert hatten, wollte Gürpüz nochmal quer legen und spielte flach vor das Tor. Rijkhoff kam den entscheidenden Schritt zu spät und PSG kann in größter Not klären.

Diese schlechte Chancenverwertung des BVB sollte sich rächen - in Person von Lemina, der in der 40. Minute PSG in Führung schoss. Doch Dortmund durfte doch noch jubeln: Vor der Halbzeit erzielte Samuel Bamba (42.) den hochverdienten Ausgleich.

Borussia Dortmund U19: Ostrzinski - Blank, Cisse, Mane, Aning (71. Korzynietz) - Walz, Kamara (88. Ludwig), Gürpüz - Brunner, Rijkhoff, Bamba. Ostrzinski - Blank, Cisse, Mane, Aning (71. Korzynietz) - Walz, Kamara (88. Ludwig), Gürpüz - Brunner, Rijkhoff, Bamba. Paris St. Germain U19: Mouquet - Zague, Wa Mungu, El Hannach, Lamy - Bodiang, Gadou, Lemina (57. Diaby) - Gharbi, Housni, Mbappe (82. Bikouta). Schiedsrichter: Goga Kikacheishvili. Tore: 0:1 Lemina (40.), 1:1 Bamba (42.). Elfmeterschießen: 2:1 Cisse, 2:2 El Hannach, 3:2 Rijkhoff, 3:3 Zague, 4:3 Ludwig, 4:4 Bikouta, 5:4 Campbell, 5:5 Gharbi, 6:5 Bamba. Zuschauer: 1473 Gelbe Karten: Blank - Bodiang, El Hannach, Diaby Gelb-Rot: Wa Mungu (79.)

In Durchgang zwei begaben sich dann die Pariser mehr an die Arbeit. Erst hatte Brunner (54.) eine gute Einschussmöglichkeit für den BVB, danach gehörten die Spielanteile PSG.

Und trotzdem: Dortmund hatte durch Bamba (77.), der nur die Querlatte traf, die dicke Möglichkeit zur Führung. Gürpüz (78.) zwang Louis Mouquet zu einer Glanzparade. Und die Ereignisse überschlugen sich: Vimoj Muntu Wa Mungu (79.) musste mit Gelb-Rot vom Platz.

Der BVB drückte auf den Siegtreffer, doch dieser wollte nicht mehr fallen. Es ging ins Elfmeterschießen - und dieses hatte es in sich.

Fünf Dortmunder Schützen, fünf Tore - auf der anderen Seite: Vier Pariser Schützen und vier Treffer. Nach Samuel Bambas 6:5 musste Ilyes Housni für Paris nachlegen, doch er scheiterte an Silas Ostrzinski! Borussia Dortmund schaffte die große Überraschung und kegelte Paris St. Germain aus dem Wettbewerb. Der BVB steht im Youth-League-Viertelfinale!