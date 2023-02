U19-Bundesliga: So sieht es für den VfL Bochum, MSV und RWO im Abstiegskampf aus

Zwei Spieltage vor dem Saisonende stecken drei Revier-Klubs rein rechnerisch noch im Abstiegskampf. Besonders beim VfL Bochum wird es noch spannend.

Der 13. Von 15 Spieltagen in der A-Junioren Bundesliga West ist gespielt. Zwei Partien vor dem Schluss bleibt es im Tabellenkeller spannend. Für Rot-Weiß Oberhausen scheint der Zug allerdings abgefahren zu sein.

Beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach hatte RWO die Chance, sich noch einmal bis auf zwei Punkte an Platz elf, der zum Klassenerhalt berechtigt, zu kämpfen. Doch gegen den Tabellenvierten war für das Team von Markus Kaya nichts zu holen. Die Gladbacher gingen im ersten Durchgang durch Noah Adedeji in Führung (19.) und erhöhten unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch Tony Reitz (46.). Jonathan Mulamba sorgte noch einmal für Hoffnung bei den Oberhausenern (61.), doch in der Nachspielzeit schraubte Michael Nduka das Ergebnis mit einem Blitz-Doppelschlag auf 1:4 aus Oberhausener Sicht in die Höhe (90+2/90+3).

Damit fehlen RWO zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte zum rettenden Ufer. Es bräuchte also zwei Siege und Patzer der Konkurrenz vom Bonner SC, Preußen Münster und dem SC Verl oder dem VfL Bochum. Das Problem: Am nächsten Spieltag geht es gegen den FC Schalke 04, der die drei Punkte im Kampf um die Endrunde mindestens genau so dringend braucht. Das musste auch der VfL Bochum spüren, der gegen Schalke knapp mit 1:2 unterlag und somit nur noch zwei Punkte vor den Abstiegsrängen steht.

Ebenfalls knapp verloren hat der MSV Duisburg am Vortag. Doch nach dem 1:2 gegen Bayer Leverkusen gibt es dennoch einen kleinen Grund zum Aufatmen. Denn der deutliche 6:0-Sieg des SC Paderborn gegen den Bonner SC sorgt dafür, dass die Zebras dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher gekommen sind. Fünf Punkte beträgt das Polster auf die Abstiegsränge nun. In der nächsten Woche kann die Mannschaft von Engin Vural gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht VfB Hilden alles klar machen. Der SC Paderborn ist durch den Kantersieg ebenfalls fünf Punkte vor den Münsteranern und mit einem um 17 Tore besseren Torverhältnis ebenfalls fast sicher.

Als zweite Mannschaft bereits sicher abgestiegen ist Rot-Weiss Essen. Und auch nachdem der Gang in die Niederrheinliga Gewissheit ist, will nicht wirklich viel gelingen. Bei Fortuna Düsseldorf verlor das Team von Suat Tokat mit 0:2. Till Weingarten traf für Düsseldorf (32.) und sorgte dafür, dass die Fortunen mit sechs Punkten und einem deutlich besseren Torverhältnis als der Tabellenzwölfte aus Münster quasi schon gerettet sind.

Wirklich spannend wird es an den letzten beiden Spieltagen also wahrscheinlich noch zwischen Platz zehn und 13. Der VfL Bochum (16 Punkte), der SC Verl (16), Preußen Münster (14) und der Bonner SC (13) kämpfen dort um die beiden verbliebenen Plätze für die Bundesliga-Saison 2023/24. Besonders brisant: Preußen Münster empfängt den SC Verl in der kommenden Woche zum direkten Duell. Am letzten Spieltag kommt es zum möglicherweise entscheidenden Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem Bonner SC.