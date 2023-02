U19-Bundesliga: Schalke siegt im Derby und bleibt dran, Bochum in Abstiegsgefahr

U19-Bundesliga West: Der FC Schalke 04 hat das kleine Derby gegen den VfL Bochum gewonnen. S04 kann weiter auf die Endrunde hoffen, Bochum muss nach unten schauen.

Eine Woche vor dem Keller-Gipfel zwischen dem VfL Bochum und FC Schalke 04 in der Bundesliga standen sich die U19-Teams der Revierklubs in der A-Junioren Bundesliga West gegenüber.

Und am Ende des kleinen Derbys jubelten die Königsblauen. Sie setzten sich mit 2:1 (1:0) durch und bleiben damit im Rennen um die Endrunden-Teilnahme. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten 1. FC Köln beträgt einen Punkt. Nun muss Schalke auf einen Patzer der Kölner an den letzten zwei Spieltagen hoffen und seine Hausaufgaben machen.

Bochum muss auch noch auf die Tabelle schauen, den Blick dabei allerdings nach unten richten. Vor dem Anpfiff der 13-Uhr-Spiele am Sonntag beträgt der Rückstand auf den ersten Abstiegsplatz nur zwei Punkte.

(Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Vor den Zuschauern an der Hiltroper Straße übernahmen die Gäste aus Gelsenkirchen das Kommando in der Anfangsphase. Doch es war der VfL, der die erste Top-Chance des Spiels hatte. Schalkes Torhüter Faaris Yusufu konnte noch gerade so eben klären (28.).

Besser machte es S04 wenig später. Top-Torjäger Keke Topp glänzte diesmal nicht als Abschlussspieler, sondern als Vorbereiter. Er hatte im Strafraum der Bochumer das Auge für den besser postierten Tristan Osmani, der die Führung erzielte (34.).

Mit diesem Stand ging es in die Halbzeit. Und das war verdient, denn Schalke hatte deutlich mehr vom Spiel, hätte vor dem Pausenpfiff noch erhöhen können. Das holten die Knappen im zweiten Durchgang nach. Auf der einen Seite vergab Bochums Florian Berisha eine Großchance (55.), auf der anderen Seite schlug Schalke effektiv zu. Yannick Tonye erzielte das 2:0 (62.).

Trotz dieses Nackenschlags gab sich der VfL nicht auf, drängte auf den Anschluss. Und irgendwann gelang der auch: In der 81. Minute landete ein abgefälschter Schuss von Mats Pannewig im Schalker Tor. Nun gab der VfL noch mal alles, aber S04 hielt stark dagegen - und rettete die Führung über die Zeit.