U19-Bundesliga: RWO-Nachwuchs vor Abstieg - kaum noch Hoffnung nach nächster Pleite

Die U19 von Rot-Weiß Oberhausen verlor mit 0:2 gegen die Nachwuchsmannschaft von Borussia Mönchengladbach und steht vor dem Abstieg aus der A-Junioren Bundesliga.

Nach der 1:4-Niederlage gegen die Nachwuchsmannschaft von Borussia Mönchengladbach steht die U19 von Rot-Weiß Oberhausen kurz vor dem Abstieg aus der A-Junioren Bundesliga West. Zwei Spiele vor dem Ende der Saison rangieren die Oberhausener auf dem Drittletzten, 14. Rang. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt fünf Punkte auf den SC Verl.

Im Spiel gegen die Borussia hielt Oberhausen lange gut mit, und kam nach dem schnellen 0:2 in der 46. Minute auch nochmal zum Anschlusstreffer durch Jonathan Mulamba (61.). Eine wirkliche Druckphase konnte aber nicht mehr wirklich entfacht werden und so konterte Gladbach in der Nachspielzeit gleich zweimal zum 1:4.

RWO-Coach Markus Kaya zeigte sich nach Schlusspfiff mehr als enttäuscht: Gladbach hat hier verdient gewonnen. Dann fehlt am Ende halt die Qualität. Während wir aus den großen Torchancen kein Tor erzielen, trifft Gladbach wahrscheinlich in solchen Situationen. Wir vergeben unsere Torchancen kläglich und das bleibt am Ende stehen.“

Obwohl RWO rechnerisch noch nicht abgestiegen ist, zeigte sich Kaya mit wenig Hoffnung vor den letzten beiden Spielen: „Natürlich noch nicht, trotzdem haben wir uns einfach mehr erhofft und das Ergebnis steht dann am Ende.“

Rot-Weiß Oberhausen: Lenuweit – Sancarbarlaz (78. Simakis), Harbering, Burghard, Hot - Yalcin, Özat, Symalla, Hadzibajramovic (29. Mulamba), Matthes (46. Geisler) - Twumasi Borussia Mönchengladbach: Cardoso – Walde (80. Zajaczkowski), Digberekou, Arndt, Uwakhonye – Fukuda (89. Nappi), Moustafa, Reitz, Zenku (76.Turping) – Nduka, Abdeji Schiedsrichter: Dominic Stock Tore: 0:1 Adedeji (19.), 0:2 Reitz (46.), 1:2 Mulamba (61.), 1:3 Nduka (90.), 1:4 Nduka (92.) Zuschauer: 75

Auf der anderen Seite zeigte sich Gladbach-Coach Alexander Ende einverstanden: „Ich glaube, der Sieg war schon verdient. Trotzdem haben wir es uns hintenraus schwer gemacht. Wir haben zu viele kleine Fehler gemacht und die Dominanz der Anfangsphase verloren. Mit dem Anschlusstor kam RWO dann nochmal. Ich hätte mir gewünscht, dass wir den Deckel schon eher draufmachen.“

Für Gladbach steht nun zwei Spieltage vor Ende der Saison Platz vier zu Buche. Ende freut sich über diese Platzierung und möchte seine Zielsetzung erreichen: „Unabhängig von der Tabelle habe ich schon vor dem neuen Jahr gesagt: Wir wollen das Maximum rausholen. Jetzt haben wir es in den ersten beiden Spielen geschafft. Jetzt kommen nochmal zwei Highlight-Spiele gegen Dortmund und Schalke und da werden wir auch auf den Platz gehen, um etwas mitzunehmen.“