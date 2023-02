U19-Testspiele: RWE verliert Test-Derby, RWO schlägt Senioren, auch Schalke siegt

Einen Tag vor dem großen Derby in der 3. Liga haben sich die U19-Mannschaften der beiden Teams zum Test getroffen. Der MSV siegte knapp. Auch der S04 und RWO waren erfolgreich.

Eine Woche vor dem Restrunden-Start der A-Junioren-Bundesliga West haben die U19-Mannschaften aus dem Revier wieder fleißig getestet. Bei Rot-Weiss Essen tat man es den Senioren gleich und traf sich zum Derby mit dem MSV Duisburg. Schalke setzte sich gegen einen Ligakonkurrenten durch. Der VfL Bochum kam nur zu einem späten 2:2 gegen einen Hessenligist. Rot-Weiß Oberhausen feierte einen Erfolg über eine Seniorenmannschaft.

Revier-Derby in Essen! Das galt an diesem Wochenende nicht erst am Sonntag an der Hafenstraße. Schon am Samstag trafen die U19-Mannschaften von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg an der Seumannstraße aufeinander. Gegen den MSV gab es für RWE in der bisherigen Saison den einzigen Ligasieg. Doch zum Abschluss der Vorbereitung unterlag das Team von Suat Tokat mit 0:1.

Für die Essener geht es am kommenden Samstag (11. Februar, 13 Uhr) gegen den SC Verl endlich wieder um Punkte. Die Zebras sind bereits unter der Woche im Niederrheinpokal gegen den FC Kray gefragt (Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr). Im Anschluss empfängt der MSV am Samstag (11 Uhr) den VfL Bochum zum Derby. Spätes 2:2 für den VfL Bochum

Auch die Bochumer waren am Samstag im Einsatz, hätten sich den Ausgang aber sicherlich anders vorgestellt. Nach einem 6:0-Sieg über die Hammer SpVg unter der Woche sollte gegen Hessenligist FSV Frankfurt der nächste Sieg folgen. Doch die Bochumer liefen schon zur Halbzeit einem 0:2-Rückstand hinterher. Erst ein später Doppelschlag von Florian Berisha (86. FE./90.) sicherte Heiko Butscher und seiner Mannschaft noch ein 2:2-Unentschieden.

Erfolgreicher war der FC Schalke 04. Gegen den direkten Ligakonkurrenten Bonner SC gab es einen soliden 3:0-Sieg. Yannick Tonye (18.), Erik Lanfer (50.) und Kelsey Meisel (86.) trafen für die Elf von Norbert Elgert. Die Schalker haben allerdings auch in der kommenden Woche noch spielfrei. Erst am 19. Februar (11 Uhr) ist Fortuna Düsseldorf zu Gast im Parkstadion. Zuvor stehen zuhause noch Testspiele gegen Senioren-Westfalenligist SC Verl II (9. Februar, 19:45 Uhr) und A-Junioren-Oberligist SG Sonnenhof Großaspach (12. Februar, 11 Uhr) auf dem Plan.

Auch Rot-Weiß Oberhausen ist erst am 19. Februar wieder in der Liga gefordert. Zum Auftakt geht es gleich gegen Borussia Dortmund. In einem Testspiel konnten sich die Kleeblätter allerdings schon einmal etwas Mut machen. Gegen die Senioren vom SV Burgaltendorf gab es einen 4:2-Erfolg.

Der Bezirksligist ging zwar durch Aljosa Lovric (39.) und Kai Nakowitsch (48.) in Führung, doch RWO zeigte eine starke Schlussphase. Edin Hadzibajramovic (55.), Wisdom Izuwa (68.), Leonardo Twumasi (80.) und Theofilaktos Simakis (90.) drehten die Partie. Am Abend steht ein weiteres Testspiel gegen Senioren-Landesligist SC Velbert an. In der kommenden Woche geht es dann im Niederrheinpokal zu Germania Ratingen (12. Februar, 11 Uhr).