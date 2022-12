DFB-Pokal A-Junioren: Kevin Kuranyi sieht Schalker Halbfinaleinzug - Elgert ist stolz

Die U19 des FC Schalke 04 ist ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Nobert Elgert war stolz auf sein Team. Kevin Kuranyi hingegen musste seinen Sohn trösten.

Mit einem 1:0 nach Verlängerung ist die U19 des FC Schalke 04 in das Halbfinale um den DFB-Pokal eingezogen. Dort warten mit Hertha BSC, dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln drei Topmannschaften auf die Königsblauen. Die Auslosung ist am Dienstag um 12.00 Uhr.

Dann weiß auch Schalkes Trainer Norbert Elgert, auf welchen Gegner er seine Mannschaft einstellen muss. „Wir sind natürlich happy, dass wir unsere gute Saison krönen konnten und im Halbfinale des DFB-Pokals stehen. Da warten zwar nur Hammerlose, aber wir sind ja auch nicht so schlecht“, ordnete Elgert nach dem Abpfiff gegen den VfB Stuttgart schon mal die Gegner ein. Bevor es dann am Donnerstag in den kurzen Weihnachtsurlaub geht, werden die Halbfinal-Paarungen also bereits feststehen: „Mainz liegt souverän vorne, das ist eine absolute Spitzenmannschaft. Hertha liegt souverän vorne, Köln kennen wir“, machte sich Elgert erste Gedanken.

Keke Topp erlöste den S04 mit seinem Abstaubertor in der 96. Minute, nachdem die Knappen zuvor zahlreiche gute Möglichkeiten ungenutzt ließen. Aber auch der VfB hätte das Spiel für sich entscheiden können, war vor allem in der ersten halben Stunde stark. „Das war ein Pokalfight auf allerhöchstem U19-Niveau“, urteilte Elgert. „Sicherlich haben wir verdient gewonnen, aber wenn Stuttgart das Spiel gewonnen hätte, wäre es auch verdient gewesen.“

Zwei Ex-Schalke-Profis als Zuschauer

Besonders Torhüter Luca Podlech zeigte vor den Augen von Kevin Kuranyi, der vor allem wegen seines beim VfB Stuttgart im Sturm spielenden Sohnes Karlo Kuranyi im Parkstadion war, und Heiko Westermann eine herausragende Leistung. „Ich möchte keinen herausheben, weil es eine starke Mannschaftsleistung war. Aber wir hatten eine sehr gute Torhüterleistung. Das war bärenstark“, lobte Elgert. Er sei froh mit Podlech und Faris Yussufu zwei gleich starke Torhüter zu haben.

Natürlich sei er stolz, auf seine Mannschaft. Das habe er ihr auch nach dem Spiel gesagt. Zu Recht. Mit dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale unterstrich der S04, dass mit ihm in dieser Saison zu rechnen ist. Auch in der Bundesliga West überwintert Schalke vier Spieltage vor dem Ende zwei Punkte hinter dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund auf dem dritten Tabellenplatz. „Wir haben auch eine gute Runde gespielt bis jetzt“, urteile Elgert. „Das ist schon saustark, was sich da oben mit uns bewegt. Wir haben Anschluss bewahrt und uns im Pokal durchgesetzt. Insgesamt war das bis jetzt eine sehr gute Saison.“