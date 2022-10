U17-Bundesliga: Schalke baut herausragende Serie aus und freut sich über BVB-Patzer

Achter Spieltag in der U17-Bundesliga West: Schalke 04 besiegte den MSV Duisburg, der VfL Bochum verlor schon am Freitag in Gladbach.

Die U17 des FC Schalke 04 hat die Tabellenführung in der B-Junioren Bundesliga West gefestigt. Die von Onur Cinel trainierten Königsblauen gewannen am Samstag mit 2:0 beim MSV Duisburg und setzten ihre imposante Serie fort: Nach acht Spieltagen hat S04 keinen einzigen Punkt abgegeben und kann ein Torverhältnis von 25:1 vorweisen. Im Heimspiel am Parkstadion schoss Edion Gashi (43.) die Schalker kurz vor der Halbzeit in Führung. Die Gäste aus Duisburg hielten die ganze Partie über tapfer mit, erst in der Nachspielzeit besorgte Kayhan Kendal Sayman mit seinem Tor zum 2:0 die Vorentscheidung. Der MSV rutscht nach der Niederlage auf einen Abstiegsplatz. U17-Bundesliga: BVB verliert in Bielefeld Schalke baute derweil seinen Vorsprung an der Spitze von drei auf sechs Punkte aus. Denn Borussia Dortmund, erster Verfolger, patzte überraschend bei Arminia Bielefeld. Gegen den in dieser Saison starken DSC verlor der BVB mit 2:3. Dabei hatte Gökdeniz Gürpüz die Dortmunder in Führung gebracht (21.). Doch Tom Krüger (48.) und Henrik Koch (65.) drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit. Und in der Schlussphase wurde es hektisch: Erst glich Almugera Kabar für den BVB aus (83.). Doch Bielefeld hatte noch einen Pfeil im Köcher und landete den Lucky Punch durch Moussa Soumah (87.). News, Daten, Statistiken: Hier gibt es alles zur U17-Bundesliga West Schon am Freitag musste der VfL Bochum eine Niederlage einstecken. Die Bochumer verloren mit 0:2 bei Borussia Mönchengladbach und bliebe zum dritten Mal in Serie sieglos. Oumar Diallo (9.) und Seif Moustafa (87.) trafen für die Jung-Fohlen.

