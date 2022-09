U17: RWE verschenkt Führung, Last-Minute-Punkt für VfL, S04 weiter souverän

Die U17 von Rot-Weiss Essen muss sich am sechsten Spieltag der U17-Bundesliga West über zwei verlorene Punkte ärgern. Der S04 bleibt derweil ohen Punktverlust an der Spitze.

Während die U19-Bundesliga West eine Pause einlegt, lief die U17-Bundesliga auch an diesem Wochenende weiter. Schalke siegt auch am sechsten Spieltag souverän, der BVB bleibt allerdings dran. Während der VfL sich über einen Last-Minute-Punkt freuen darf, gelang dem MSV Duisburg ein Befreiungsschlag. Rot-Weiss Essen gab derweil eine 2:0-Führung aus der Hand.

SC Paderborn – Rot-Weiss Essen 2:2

Gegen schlecht gestartete Paderborner (zwei Punkte aus fünf Spielen) wollte Rot-Weiss Essen weiter wichtige Punkte im harten Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Dabei sah es zunächst auch sehr gut aus für die Hohenberg-Elf. Yan Marcos Friessner Montas brachte die Gäste mit einem Doppelpack in Führung (15./52.). Doch den Essenern gelang es nicht, den Vorsprung von zwei Toren über die Zeit zu retten. Emre Gündoglu (67.) und Monti Theiß brachten den Paderbornern das dritte Unentschieden dieser Spielzeit ein. RWE rutscht damit auf einen immer noch starken sechsten Platz ab.

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 1:4

Die Spielpause in der U19-Bundesliga hieß für den BVB auch, dass Top-Torjäger Paris Brunner seine Rekordjagd fortsetzen durfte. Der 16-Jährige traf in den ersten vier Partien gleich 14 Mal. Doch die Führung in Düsseldorf besorgte ausnahmsweise mal ein Teamkollege. Alex Niziolek brachte die Schwarz-Gelben nach 27 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause war Brunner aber dann zur Stelle und erhöhte auf 2:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Niziolek für die Vorentscheidung. Fortuna kam zwar in der 90. Minute durch Ricardo Vemba noch einmal auf 1:3 ran, doch ein Elfmetertor von Brunner sicherte in der Nachspielzeit den Endstand – und sein 16. Saisontor im fünften Einsatz.

FC Schalke 04 – SV Deutz 05 7:1

Die Knappenschmiede bleibt auch am sechsten Spieltag das Maß aller Dinge in der U17-Bundesliga. Gegen den SV Deutz 05 gelang der Elf von Onur Cinel der erwartungsgemäß hohe sechste Saisonsieg. Taylan Bulut (9.), Mert Can Ayhan (33.) und Jermaine Jann (35.) stellten schon vor dem Pausenpfiff eine 3:0-Führung her, die Ben Berzen kurz nach Wiederbeginn auf 4:0 hochschraubte (49.). Ein Trost für die Deutzer: Keyhan-Ömer Güneser gelang nach 60 Minuten der allererste Treffer gegen Schalke in dieser Spielzeit. Am klaren Ausgang sollte das allerdings nichts ändern. Keanu Kerbsties (69.), Doppelpacker Berzen (87.) und Amin Muja (90+2) stellten auf 7:1. Damit bleibt S04 ohne Punktverlust und mit zwei Punkten Vorsprung vor Dortmund an der Spitze.

Arminia Bielefeld – VfL Bochum 3:3

In einem spektakulären Spiel hat sich der VfL Bochum einen Punkt bei Arminia Bielefeld erkämpft. Tom Krüger (11.) und Henrik Koch (20.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung der Gastgeber. Mamadou Barry gelang zwar noch vor der Halbzeit der Anschlusstreffer (36.), doch nur fünf Minuten nach Wiederbeginn stellte Nick Cherny den alten Abstand wieder her (50.). Doch auch mit dem 1:3-Rückstand gab der VfL nicht auf. Zinedine Durmus hatte nur neun Minuten später die Antwort parat. Den Ausgleich hob sich der eingewechselte Ciwan Günes dann für die allerletzte Sekunde auf. In der 95. Minute erzielte er das 3:3. Der VfL bleibt damit punktgleich mit den Bielefeldern. Beide Teams verlieren zwar aus Schalke und Dortmund, halten sich aber im oberen Mittelfeld.

Fortuna Köln – MSV Duisburg 1:4

Nach zwei 0:3-Niederlagen am Stück hat sich der MSV Duisburg dank zweier Doppelpacker zurückgemeldet. Bei Fortuna Köln traf zunächst Kleomenis Tsioutsioulitis (45./48. FE.) doppelt. Im Anschluss tat es ihm sein Teamkollege Arda Dumus gleich (68./77.). Der Anschlusstreffer von Fortuna Köln kam in der 81. Minute durch Tom Schneider kam zu spät. Auch die Gelb-Rote-Karte für die Südtstädter hatte keinen Einfluss mehr. Damit springt der MSV zunächst von den Abstiegsrängen runter auf Rang zehn.