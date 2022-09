Oberliga/U17: Stadt Siegen sperrt Rasen – Absage in der U17-Bundesliga

Die Sportfreunde Siegen können ihren Rasen im heimischen Leimbachstadion bis auf weiteres nicht betreten. Ein U17-Bundesliga-Spiel am Wochenende muss abgesagt werden.

Der Saisonstart der Sportfreunde Siegen in der Oberliga Westfalen verlief nicht optimal. Nach dem klaren 3:0-Auftaktsieg gegen den ASC Dortmund gab es zuletzt Niederlagen gegen den SV Schermbeck (0:3) und Preußen Münster II (1:2). Jetzt müssen sich die Siegener auch noch mit ganz anderen Problemen herumschlagen.

Engerlinge sorgen für „braunen und vertrockneten Rasen“

Die Stadt Siegen hat den Rasenplatz im heimischen Leimbachstadion am Freitagmorgen mit sofortiger Wirkung und bis auf weiteres gesperrt. Grund dafür seien sogenannte Engerlinge, also Larven von bestimmten Käferarten. Die Maden oder Würmer bewegen sich unter der Erde und ernähren sich sowohl von rottendem als auch von frischem Pflanzenmaterial. Ist der Befall besonders stark, können sogar ganze Grasnarben aufgefressen werden. Zurück bleibt dann wie aktuell im Leimbachstadion vorzufinden „nur noch brauner und vertrockneter Rasen“, wie die Siegener auf ihrer Homepage erklären.

U17-Bundesliga-Spiel gegen Duisburg abgesagt

Da die Verletzungsgefahr auf solch einem trockenen Untergrund zu hoch sei, habe sich die Stadt dazu entschieden den Platz zu sperren. Wie lange die Sperre andauert, ist noch offen. Klar ist jedoch bereits: Das U17-Bundesliga-Duell der Sportfreunde gegen den MSV Duisburg, das für den anstehenden Samstag (3. September, 11 Uhr) angesetzt war, muss abgesagt werden.

Die Herrenmannschaft ist an diesem Wochenende auswärts bei der SG Finnentrop/Bamenohl gefordert und kann den Spielbetrieb zunächst normal fortsetzen. In der darauffolgenden Woche wäre der FC Gütersloh zu Gast (11. September, 15 Uhr). Ob diese Partie stattfinden kann, ist noch unklar. Zunächst liegt es an der Stadt, die Schädlinge im Rasen der Sportfreunde zu bekämpfen.