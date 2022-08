U17-Bundesliga: Kantersiege für Schalke und BVB, Remis für RWE

2. Spieltag in der U17-Bundesliga West: Schalke mit einem Kantersieg und Derbysieg für Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum - Unentschieden für Rot-Weiss Essen.

Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund haben am 2. Spieltag derU17-Bundesliga West hohe Siege gefeiert. Beide Mannschaften haben bisher mit sechs Punkten die volle Ausbeute einfahren können. Der BVB führt die Tabelle dank des besseren Torverhältnisses an.

Im Derby gegen den VfL Bochum setzte sich der Borussen-Nachwuchs deutlich mit 5:1 durch. Der alles überragende Spieler auf dem Platz war dabei Paris Josua Brunner - ihm gelang ein Fünferpack. Bereits in Halbzeit eins stellte der Stürmer die Weichen für den BVB-Sieg (7., 12.). Dem VfL gelang es durch Luc Dabrowski (60.) zu verkürzen, ehe Brunner mit einem lupenreinen Hattrick (65., 82., 90.) für klare Verhältnisse sorgte.

Schalker Kantersieg

Noch deutlicher machten es die Schalker. Gegen den SC Paderborn setzten sich die Königsblauen zuhause mit 5:0 durch. Anders als beim BVB, trafen fünf unterschiedliche Spieler für S04. Dabei brauchten Schalker aber eine längere Anlaufphase: Alle Tore wurden in der zweiten Halbzeit erzielt.

Ebenso hat es die U17 des MSV Duisburg gehandhabt. Allerdings mit einem anderen Spielverlauf. Die Meidericher lagen früh nach zwei Minuten gegen den 1. FC Köln hinten. Durch Tore von Derick Kwaku Gyamfi (52.) und Ben Elias Benfer (58.) konnten die MSV-Junioren die Partie aber noch zu ihren Gunsten drehen und den ersten Saisonsieg einfahren.

Ein Stück weiter vorne in der Tabelle liegt derzeit der Nachwuchs von Rot-Weiss Essen. Nach dem Auftaktsieg gegen Fortuna Köln (4:1) trat die Mannschaft von Trainer Simon Hohenberg bei Arminia Bielefeld an. Dort ging RWE durch den bereits dritten Saisontreffer von Simon Gawryluk in Führung (34.), mussten allerdings in der 73. Minute noch den Ausgleich durch Henrik Koch hinnehmen.

U17-Bundesliga West: Die Ergebnisse im Überblick

FC Schalke - SC Paderborn 5:0

Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen 2:2

Sportfreunde Siegen - SV Deutz 05 3:0

Borussia Dortmund - VfL Bochum 5:1

MSV Duisburg - 1. FC Köln 2:1

Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen 1:1

Fortuna Köln - FC Hennef 05 1:1

Borussia Mönchengladbach - Preußen Münster 0:0