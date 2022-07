Schalke: U17-Meister erhält Profivertrag in Frankreich

Nach einem Jahr in der Knappenschmiede zieht es den 16-Jährigen Vincent Burlet nach Frankreich. Er wechselt zu OSC Lille.

In der vergangenen Saison feierte Vincent Burlet die deutsche U17-Meisterschaft mit dem FC Schalke 04, jetzt hat er seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Der erst 16 Jahre alte Linksverteidiger wechselt für drei Jahre zu OSC Lille, das gab der französische Erstligist am Donnerstag bekannt. Burlet soll zunächst in der Jugend der Nordfranzosen zum Einsatz kommen.

Die Sommervorbereitung bestreitet Burlet aber mit den Profis. Und dort konnte er gleich zum Start auf sich aufmerksam machen. In seinem ersten Testspiel-Einsatz gegen Dünkirchen (5:0) vor über einer Woche erzielte Burlet ein Tor.





In Gelsenkirchen verbrachte der belgische U17-Nationalspieler nur eine Saison, er war vor einem Jahr aus dem Nachwuchs von VV St. Truiden in die Knappenschmiede gewechselt. Er bestritt elf Pflichtspiele für S04 und erzielte zwei Tore. Im Halbfinal-Rückspiel und im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gehörte Burlet jeweils zur Startelf von Trainer Onur Cinel.

"Ich werde alles tun, um voranzukommen, mit dem Ziel, eines Tages dem professionellen Team beizutreten", wird der Youngster von seinem neuen Verein im Rahmen des Wechsels zitiert. "Ich möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen, Leistung bringen und Erfahrung sammeln. Die Domaine de Luchin (Trainingszentrum von Lille, d. Red.) ist ein sehr schöner Ort, hier gibt es alles, um gut zu trainieren und aufzublühen."