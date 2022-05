U19: Schalke scheidet mit Derbysieg aus, BVB trotz Pleite im Finale

Nach dem deutlichen 5:1-Hinspielsieg von Borussia Dortmund über Schalke hat S04 das Rückspiel am Sonntagmittag gewonnen. Für das große Wunder reichte es aber nicht.

Die große Spannung versprach das Halbfinal-Rückspiel um die deutsche U19-Meisterschaft nicht mehr, dafür war der 5:1-Sieg von Borussia Dortmund über den FC Schalke 04 im ersten Duell vor einer Woche zu deutlich.

Und erwartungsgemäß blieb die große Sensation aus, eine Aufholjagd lag zu keinem Zeitpunkt in der Luft. Die Gastgeber aus Gelsenkirchen setzten sich im Parkstadion 1:0 (0:0) durch. Damit steht der BVB, der die erste Saisonniederlage kassierte, im Endspiel. Gegner am kommenden Sonntag (29. Mai, 13 Uhr) ist Hertha BSC.

Schalke: Treichel - Campanile, Weichert, Mfundu (71. Gyamfi), Anubodem, Hansen, Kurt (80. Aliu), Sané, Shubin (69. Rotundo) , Kojic, Topp (64. Guzy) BVB: Ostrzinski - Semic (73. Ludwig), Collins, Kleine-Bekel, Rothe, Husseck, Cisse, Walz (90.+1 Blank), Gürpüz (84. Mengot), Fink, Rijkhoff (56. Bynoe-Gittens) Tore: 1:0 Guzy (70.) Schiedsrichter: Marcel Rühl Zuschauer: 650

Die Zuschauer vor Ort sahen keine besonders intensive erste Halbzeit. Der BVB ließ Schalke kommen, die Knappen wollten ihrerseits nicht zu sehr ins Risiko gehen und eine weitere Packung vermeiden. Die wohl beste Chance der ersten Hälfte hatte Sidi Sané, der einen Freistoß an die Latte zirkelte.

Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild: Der BVB hielt die Handbremse angezogen, S04 mühte sich vergebens - bis zur 70. Minute: Da setzte sich Ngufor Anubodem auf der linken Seite durch, seine Hereingabe drückte der kurz zuvor eingewechselte Gideon Guzy über die Linie (70.).

Schalke - BVB: Im Pokal steigt noch ein weiteres U19-Derby

Weitere nennenswerte Szenen blieben in der Schlussphase mit Ausnahme eines Schalker Abseitstreffers Mangelware. So verabschiedete sich S04 mit dem ersten Sieg im vierten Pflichtspiel der Saison gegen den BVB erhobenen Hauptes aus der Liga. Und die Dortmunder kassierte keine personellen Rückschläge vor dem wichtigen Finale. Am kommenden Sonntag müssen sie auswärts in der Hauptstadt ran. Gegner Hertha setzte sich im Halbfinale mit 3:1 und 2:0 gegen den FC Augsburg durch.

Am Mittwoch, 25. Mai (18.30 Uhr), treffen sich Schalke und Borussia übrigens ein weiteres Mal. Dann spielen die Revier-Rivalen den Sieger des U19-Westfalenpokals aus.