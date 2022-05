MSV Duisburg: U19-Kapitän steht vor dem Absprung

Henrik Scheibe ist Kapitän der U19 des MSV Duisburg und trägt seit neun Jahren das Zebras-Trikot. Nach der Saison stehen die Zeichen auf Trennung.

Die A-Junioren des MSV Duisburg haben eine solide Saison in der U19-Bundesliga-West gespielt und erneut vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Innenverteidiger Henrik Scheibe führte die Mannschaft in dieser Spielzeit auf das Feld, der U19-Kapitän steht seit vielen Jahren für den MSV auf dem Platz und ist der dienstälteste Spieler im Duisburger Nachwuchs. Doch nun sieht alles danach aus, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Scheibe trainierte im Laufe der Saison des Öfteren mit der ersten Mannschaft und gab im Januar beim Testspiel gegen Fortuna Köln sein Profidebüt. Anders als seine Teamkollegen Julian Hettwer, Casper Jander und Maximilian Braune bekam der Abwehrchef jedoch bislang noch keinen Profivertrag von seinem Ausbildungsverein angeboten.

Nach RS-Informationen haben mittlerweile verschiedene Vereine ihre Fühler nach dem 19-Jährigen ausgestreckt. Demzufolge soll sich zurzeit ein Verein aus der Regionalliga West in der Pole-Position befinden, aber auch U23-Teams und ein Drittligist seien noch im Rennen.

Sein Berater Christoph Hünlein erklärte im Gespräch mit RS den aktuellen Stand: „Wir befinden uns bei Henrik in der finalen Phase, um frühzeitig Klarheit zu schaffen. Das Wichtigste ist in seinem Fall die gebotene Spielpraxis. Er will sich auf hohem Niveau mit starken Spielern messen, um sich weiterzuentwickeln. Das hat er sich auch all die Jahre erarbeitet."