U19-Bundesliga: Schalke zeigt Reaktion, RWE-Traumtor, wilde MSV-Aufholjagd

In der U19-Bundesliga West stieg am Sonntag der zwölfte Spieltag. So lief es für Schalke, RWO, RWE, Duisburg und Co.

Rot-Weiß Oberhausen - Schalke 04 0:2 Die Schalker U19 zeigte bei RWO eine Reaktion auf die bittere Pleite gegen Rot-Weiss Essen vor einer Woche. Mit dem Auswärtssieg festigt das Team von Norbert Elgert seinen Platz im Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter BVB. Semin Kojic schoss die Knappen in Führung (20.), das 2:0 kam von Bogdan Shubin (35.). Und Shubin legte im zweiten Durchgang sogar noch zwei weitere Treffer nach - vermeintlich. Denn das S04-Talent hatte jeweils im Abseits gestanden. So blieb es beim 2:0. Für RWO war es nach zuvor einem Remis und einem Sieg die erste Niederlage in diesem Jahr. Rot-Weiss Essen - 1. FC Köln 1:1 RWE hat auch im dritten Spiel des Jahres gepunktet und ein Remis gegen Köln geholt. Die Essener gerieten daheim zunächst in Rückstand. Denn während sie nur den Pfosten trafen, erzielte Kölns Vladislav Fadeev vor der Pause (41.) das 1:0 aus Gäste-Sicht. Doch im zweiten Durchgang schlug RWE zurück - und zwar per Traumtor. Arnis Osmani war es, der per Seitfallzieher das 1:1 besorgte. In der Schlussphase bot sich beiden Teams noch die Chance auf den Lucky Punch. Doch sie ließen ihre Möglichkeiten ungenutzt. Fortuna Köln - MSV Duisburg 2:4 Die Zebras blieben zum vierten Mal in Serie ungeschlagen. Bei den abstiegsbedrohten Kölnern drehten sie nach einem 0:2-Pausenrückstand (11., 42.) auf: Innerhalb einer guten Viertelstunde drehte der MSV das Spiel (63., 67., 80.). Tyron Mata (Elfmeter) und Doppelpacker Jan-Niklas Forger hatten getroffen. In der Schlussminute fiel gar noch das 4:2 durch Felix Gehrmann. Für die Zebras, deren Cheftrainer Engin Vural neulich seinen Vertrag verlängerte, waren es drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Die weiteren Ergebnisse des 12. Spieltags SC Paderborn - Arminia Bielefeld 3:2 (Samstag) Borussia M'gladbach - Bayer Leverkusen 0:1 Viktoria Köln - Wuppertaler SV 4:0 Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf (13 Uhr) Weitere News zur U19-Bundesliga gibt es hier.

