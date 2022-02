U19-Bundesliga: Last-Minute! RWE schlägt Schalke nach Rückstand und zieht vorbei

Am Sonntag stand in der A-Junioren Bundesliga West der elfte Spieltag auf dem Plan. Die U19 des FC Schalke 04 traf im Derby auf Rot-Weiss Essen.

Rot-Weiss Essen ist in der U19-Bundesliga eine kleine Überraschung geglückt. Im Derby am Sonntagvormittag gewann RWE dank eines Tores in der Nachspielzeit nach Rückstand mit 2:1 (0:1). Damit ziehen die Essener in der Tabelle an S04 vorbei und haben sogar noch ein Spiel weniger bestritten.

Auf dem Nebenplatz am Parkstadion sah S04-Trainer Norbert Elgert, der nach überstandener Corona-Infektion wieder an der Seitenlinie stand, wie sein Team zunächst in Führung ging: Sidi Sané war es, der nach einer Flanke zum 1:0 einschob (20.).

Doch die Essener Gäste hielten weiter mit. Lange Zeit fehlten die Mittel gegen Schalkes kompakte Defensive. Doch nach 71 Minuten fiel der insgesamt verdiente Ausgleich. Nach einem Steckpass blieb Armen Maksutoski cool und vollendete zum 1:1.





In der letzten Minute sorgte Schalkes Gideon Guzy noch mal für Wirbel. Er sah die Rote Karte aufgrund einer Notbremse. Nutzen konnte RWE aus dem anschließenden Freistoß nicht mehr ziehen. Aber dafür aus einer Ecke kurz vor Schluss! Timur Kesim köpfte den Ball ins Tor und ließ die Rot-Weissen jubeln.

Derweil wurde die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum kurzfristig abgesagt. Grund dafür war ein teilweise vereister und damit unbespielbarer Platz.

Und das Gastspiel von Tabellenführer Borussia Dortmund beim Wuppertaler SV wurde etwas mehr als eine Stunde später als geplant um 12.15 Uhr angepfiffen. Hier geht es zum Liveticker, Ergebnis und Spielinfos gibt es direkt nach Abpfiff auf reviersport.de

Weitere Ergebnisse des 11. Spieltags

1. FC Köln - Preußen Münster 0:2 (Samstag)

Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Oberhausen 2:3 (Samstag)

Bayer Leverkusen - Viktoria Köln 2:1

Alemannia Aachen - Borussia Mönchengladbach 0:6

Im Laufe des Sonntages empfängt zudem die U19 des MSV Duisburg den SC Paderborn (Anpfiff: 13.15 Uhr, hier im RS-Liveticker verfolgen).

