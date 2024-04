Zweimal hatte der Ex-Schalker Max Meyer ein Angebot des FC Luzern auf dem Tisch, nun riss dem Schweizer Klub offenbar der Geduldsfaden.

Bleibt er oder geht er? Lange fragten sich die Fans des FC Luzern, ob Mittelfeldspieler Max Meyer auch kommende Saison beim Schweizer Super-League-Klub verbleiben wird.

Zwei Angebote hatte der derzeitige Tabellensiebte dem ehemaligen Profi des FC Schalke 04 vorgelegt. Meyer ließ beide unbeantwortet. Nun wurde es dem Klub aus der Zentralschweiz offenbar zu bunt: Das Angebot ist vom Tisch, Meyer wird den Klub am Saisonende verlassen.

„Bei Max Meyer ist es so, dass wir uns seit letztem Sommer bis Ende März stark darum bemüht haben, den Vertrag zu verlängern. Jedoch konnte er sich nicht zu einem Entscheid durchringen und daher haben wir unser Angebot zurückgezogen“, sagte Sport-Direktor Remo Meyer in der Schweizer Zeitung Blick.

Auch die auslaufenden Verträge von Martin Frydek und Denis Simani werden nicht verlängert, doch bei diesen Personalien klangen die Worte des Sportchefs weniger enttäuscht („neue Herausforderung“/ „familiäre und geografische Gründe“).

Ex-Schalker Meyer: Warum zögerte er so lange?

Sportlich läuft es auch nicht ganz rund: Luzern verpasst nach der jüngsten 2:4-Niederlage in Bern die Championship Round und muss damit die Hoffnungen auf europäischen Fußball aufgeben. Eine Runde vor der Tabellenteilung können die Zentralschweizer nicht mehr zum Trio FC Zürich, St. Gallen und Winterthur aufschliessen.

Meyer wurde in der 77. Minute eingewechselt. Nichtsdestotrotz wären Meyers Aussichten beim FC Luzern gute gewesen. In 30 Ligaspielen erzielte er in dieser Saison fünf Tore. Der Oberhausener trug mehrere Wochen lang die Kapitänsbinde, seine Rolle als Anführer hätte er langfristig ausbauen können.

Warum aber zögerte Meyer, bis es zu spät war? Weil er als ablösefreier Spieler frei entscheiden kann, wo er seine Karriere fortsetzt (bei entsprechenden Angeboten)? Weil er es vielleicht noch einmal in einer größeren Liga versuchen will, vielleicht sogar in der Bundesliga? Und weil er inzwischen auch nicht mehr das junge Schalke-Versprechen, sondern mittlerweile 28 Jahre alt ist und vor dem letzten großen Vertrag steht? Alles Spekulation, aber definitiv belegbar mit wiederholten Aussagen ist, dass die Verantwortlichen und die Fans des FC Luzern Max Meyer ursprünglich gerne nach der Sommerpause weiter im FCL-Trikot gesehen hätten. Noch ist nicht bekannt, wohin es den Ex-Schalker nun ziehen wird...