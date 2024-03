In der Hinrunde lief es für OGC Nizza und Jean-Claire Todibo noch rund, doch seit einigen Wochen geht es bergab. Zuletzt kam es zum Konflikt zwischen dem Ex-Schalker und Fans.

In der Hinrunde sorgte der frühere Schalke-Verteidiger Jean-Claire Todibo mit seiner OGC Nizza noch im positiven Sinne für Aufsehen. Der 24-Jährige, der bei den Franzosen gemeinsam mit dem früheren Bundesliga-Profi Dante die Stamm-Innenverteidigung bildet, verhalf seiner Mannschaft zwischenzeitlich sogar zur Tabellenführung.

Im neuen Jahr befinden sich die Adler, wie der Verein auch genannt wird, allerdings im Sinkflug. In den vergangenen sechs Ligaspielen gab es nur zwei Punkte, in der Ligue 1 belegt Nizza nur noch Rang sechs, die europäischen Wettbewerbe sind in Gefahr.

Den jüngsten Tiefpunkt erreichte der Verein und besonders Todibo am vergangenen Spieltag beim 1:2 gegen den HSC Montpellier. Todibo sorgte dabei nicht nur per Eigentor für das 0:1, er geriet nach dem Anpfiff auch noch mit der Fankurve Nizzas aneinander.

Bilder zeigen, wie Todibo nach dem Abpfiff auf die Fans zugeht und sie sichtlich aufgebracht zur Rede stellen will. Wenig später kamen seine Teamkollegen Dante und Khephren Thuram dazu, zogen den Verteidiger zurück und begleiteten ihn in Richtung Kabinen.

Ich bin ein respektvoller Mensch. Ich akzeptiere nicht, dass ich nicht respektiert werde. Jean-Claire Todibo

Während Todibo sich weiter aufregte, pfiffen die Fans den Spieler aus und riefen ihm unter anderem “Wenn du nicht hier sein willst, hau ab!” hinterher. Der Franzose wird unter anderem mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht.

“Es wurde hitzig zwischen einem Fan und mir. Nichts Schlimmes”, erklärte Todibo nach der Partie gegenüber der französischen Presse. “Ich bin jemand, der Respekt mag. Ich bin ein respektvoller Mensch. Ich akzeptiere nicht, dass ich nicht respektiert werde.”

Der Verteidiger hatte sich ursprünglich über die fehlende Unterstützung der Fans in der aktuell schwierigen Phase geärgert. “Ich ging zu ihnen, um mit ihnen zu reden, wir haben es getan und es war nichts Schlimmes dabei", beschrieb Todbo. “Ich denke, es gibt auch eine Menge Frustration auf ihrer Seite, was verständlich ist.”