International: Klopp feiert doppeltes Jubiläum und will noch mehr

Mit einem 2:0 (0:0)-Sieg über den zuletzt starken SSC Neapel konnte sich der Liverpool FC aus der Krise schießen. Für Jürgen Klopp war es gleich ein doppeltes Jubiläum.

Sein 100. Auftritt in der Königsklasse, das 400. Spiel als Liverpool-Coach - und dazu ein Sieg gegen die Überflieger des SSC Neapel: Jürgen Klopp war nach der „Reaktion“ der kriselnden Reds richtig zufrieden. „Es war ein wirklich gutes Spiel von uns. Viel Mut und Tapferkeit. Sich der Herausforderungen stellen und einen Kampf daraus machen“, sagte Klopp am Dienstag nach dem 2:0 (0:0) gegen die Italiener, die zuvor 13 Pflichtspiele in Serie gewonnen hatten.

Auch wenn es nicht mehr zu Platz eins in der Gruppenphase reichte, tat Klopp der Abend in Anfield gut, nachdem seine Mannschaft zuletzt in der Premier League arg ins Straucheln geraten war.

Klopp blickt auf "die nächsten 100"

Mit den zwei Marken, die er persönlich aufgestellt hatte, konnte Klopp nicht so viel anfangen. „Ich zähle die Spiele nicht. Im Fußball sind die Zahlen nicht so wichtig, die du hattest. Wichtiger sind die Zahlen, die du in der Zukunft hast. Let's go für die nächsten 100, denn das würde bedeuten, dass wir sehr häufig spielen“, betonte Klopp wohlwissend, dass die Champions-League-Teilnahme nächste Saison wegen der Schwächephase in der Liga in Gefahr ist.

In seinen 100 Königsklassen-Spielen holte Klopp 58 Siege, nur Pep Guardiola war mit 61 Erfolgen noch besser. Und 400 Spiele als Liverpool-Coach schafften zuvor nur Tom Watson, Bill Shankly und Bob Paisley.