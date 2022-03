Im Ausland: So läuft es für Lukas Podolski in der Ekstraklasa

Seit dem Sommer 2021 spielt Lukas Podolski für Górnik Zabrze in seinem Geburtsland Polen. Wir haben mal nachgeschaut, wie sich "Poldi" in der Ekstraklasa so macht.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten - RevierSport berichtete - hat sich Lukas Podolski bei Górnik Zabrze sehr gut zurechtgefunden. Mit dem Traditionsklub aus Oberschlesien liegt der 130-malige deutsche Nationalspieler auf Platz sechs der polnischen Ekstraklasa. Eine gute Ausbeute für Podolski und Co.

Dass Zabrze so gut in der Tabelle dasteht, ist auch ein Verdienst des im Juni schon 37 Jahre alt werdenden Podolski. In 18 Spielen traf er fünfmal für Zabrze und legte zwei weitere Tore vor. Dabei gelangen ihm die fünf Treffer gar in seinen letzten neun Einsätzen. Je länger die Saison dauert, desto besser scheint die Nummer zehn von Górnik zu werden. Hinzu kommen drei Einsätze im polnischen Pokal. Hier scheiterten Podolski und seine Mannschaftskollegen im Viertelfinale gegen Lech Posen.

Lukas Podolski wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und spielte von 1995 bis 2006 für den "Effzeh". Dann ging es drei Jahre lang zum FC Bayern München. Es folgten Stationen beim FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Vissel Kobe und Antalyaspor. Podolskis beste persönliche Bilanz stammt aus der Bundesliga. Seine Zahlen: 210 Spiele, 70 Tore, 38 Vorlagen. In der Türkei war Podolski aber auch erfolgreich: 96 Partien, 26 Treffer, 19 Assists. Seit Sommer 2021 spielt er in der Ekstraklasa.

Mittlerweile steht auch eine Vertragsverlängerung von Podolski um eine weitere Saison in Polen im Raum. Podolski will eine Verlängerung seines Engagement bei seinem Herzensklub nicht ausschließen. Die Verantwortlichen und Fans in Zabrze hoffen natürlich, dass "Poldi" bleibt.

Am vergangenen Wochenende traf Podolski beim 3:0-Sieg über Cracovia Krakau einmal ins Schwarze und legte ein weiteres Tor vor. Er postete ein Bild, inklusive eines Kusses auf das Górnik-Wappen, auf seinem Instagram-Kanal.