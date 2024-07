Der FSV Vohwinkel hat in der neuen Saison einiges vor. Am Ende der Spielzeit soll der Aufstieg in die Landesliga gefeiert werden. Noch vor Beginn der Serie setzte der Verein ein Zeichen.

Cheftrainer Marc Bach hat seinen Vertrag beim Bezirksligisten FSV Vohwinkel bis zum 30. Juni 2026 verlängert und bleibt nach seiner Rückkehr im Dezember 2021 weiter in der Lüntenbeck.

Christian Bialke, FSV Sportchef, freut sich sehr über die frühzeitige Vertragsverlängerung von Bach: "Marc war eine treibende Kraft bei meiner Verpflichtung im vergangenen Winter und wir wollen gemeinsam etwas aufbauen. Das erste halbe Jahr unserer Zusammenarbeit war geprägt von viel Arbeit, Fleiß und Kommunikation und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen. Darüber hinaus identifiziert sich Marc total mit dem Verein und der Aufgabe und wenn man sieht, wie viel Herzblut da in der täglichen Arbeit zu spüren ist, so gab es für uns keine andere Alternative, ihn weiter an uns zu binden. Marc ist ein sehr wichtiger Baustein in unserem Verein und wir sind froh und stolz, dass er weiterhin unser Cheftrainer bleibt."

Auch Bach freut sich auf die weitere Zeit im Fuchsbau: "Nach meiner Rückkehr mussten wir sportlich ein paar Nackenschläge einstecken, haben diese aber teilweise auch bewusst in Kauf genommen. Die vergangene Saison hat dann gezeigt, was möglich ist, wenn man eine Einheit schafft, die gemeinsam erfolgreich sein will. Diesen Weg möchte ich sehr gerne mit dem FSV Vohwinkel weiter gehen und wir haben einen Kader zusammengestellt, mit dem ich mich zu einhundert Prozent identifizieren kann. Jeder weiß, wie wohl ich mich beim FSV fühle und das es meine Heimat ist. Wir definieren uns dabei aktuell nicht über die Liga, sondern über den Zusammenhalt und vor allem darin, weitere Strukturen zu schaffen, um den Verein zukunftsorientiert aufzustellen. Dieses Projekt macht gerade mit den vielen fleißigen Helferinnern und Helfern sehr viel Freude und von daher war meine Vertragsverlängerung für mich nur Formsache."