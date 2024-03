FC Schalke 04 13:00 SC Paderborn 07 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

In der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein führt die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 die Tabelle an. Am nächsten Wochenende wartet ein Spitzenspiel.

19 Spiele, 15 Siege, vier Unentschieden, ein Torverhältnis von 67:17 Toren: Die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 liegt auf Kurs Landesliga. Nach dem jüngsten 7:0-Sieg gegen TuB Bocholt liegen die Oberhausener fünf Punkte vor dem ärgsten Verfolger VfB Bottrop, der noch ein Spiel gegenüber 06/07 in der Hinterhand hat. Das gilt auch für den SV Rhenania Bottrop, der neun Zähler hinter Sterkrade liegt und am kommenden Sonntag (10. März, 15.15 Uhr) die Spielvereinigung empfängt. "Den größeren Druck wird Rhenania haben. Sie müssen dieses Spiel gewinnen, um noch einmal an uns heranzurücken. Wir fahren dort selbstbewusst hin und stellen uns auf eine enge und umkämpfte Partie ein", sagt Sterkrades Erfolgstrainer Lars Mühlbauer, der vor wenigen Wochen seine Zusage für die Saison 2024/2025 gab - für beide Ligen. Mühlbauer: "Wir wollten vor der Saison oben mitmischen. Jetzt stehen wir auf dem 1. Tabellenplatz. Ich würde lügen, wenn ich nun behaupten würde, dass wir am Ende Zweiter oder Dritter werden wollen. Natürlich wollen wir das Ding jetzt ziehen und aufsteigen!" Ob Bezirks- oder Landesliga: Bis auf Michael Kunze, Moritz Anderheide, Merih Copur, Andre Frensch und Torben Wissen haben alle Spieler für die neue Saison verlängert - ligenunabhängig. Das gilt auch für 23-Tore-Mann Damian Vergara Schlootz. "Das beweist ja auch, wie intakt diese Mannschaft ist. Ich freue mich als Trainer sehr, dass wir in der Kaderzusammenstellung Kontinuität haben", betont Mühlbauer. Mit Tristan Müller, Jannik Hoppe (beide Sportfreunde Königshardt) und Elias Rams (Spielvereinigung Sterkrade-Nord) stehen auch schon die ersten drei externen Zugänge fest. Hinzu kommt mit Jannik Bauer, der ebenfalls von Oberhausen-Königshardt nach -Sterkrade wechselt, ein neuer Co-Trainer. Mühlbauer: "Er wird Andre Kok, der oft beruflich verhindert ist, unterstützen. Schön, dass wir auch unseren Staff erweitern können."

Zur Startseite