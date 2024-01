Bezirksliga: SV Genc Osman mit drei Neuen - auch Ex-Profi unterschreibt

Der SV Genc Osman Duisburg, Tabellenführer der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein, hat seinen Kader noch einmal verstärkt.

Die Mannschaft des SV Genc Osman Duisburg liefert sich in der Bezirksliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel und den damit verbundenen Landesliga-Aufstieg mit Blau-Gelb Überruhr.

Zwei Punkte liegen die Duisburger vor den Essenern. Nach 18 absolvierten Begegnungen stellt Genc Osman mit 74 geschossenen und 26 kassierten Toren auch die beste Offensive sowie Defensive der Liga. Doch Stillstand oder gar Zufriedenheit scheinen für den Tabellenführer Fremdworte zu sein.

Denn der SV Genc Osman legte noch einmal mit drei Winter-Zugängen nach: Sandro Garcia Melian kommt vom Mülheimer SV 07, Hakan Yildirim kehrt vom TuS Asterlagen zu Genc zurück. Zudem schließt sich mit Rudolf Popaj, ein ehemaliger Profi der Mannschaft von Trainer Yalcin Nezir an. Der 24-jährige Innenverteidiger stand zuletzt in Albanien bei KF Tërbuni unter Vertrag.

"Wir wollen aufsteigen, das ist das klare Ziel! Mit Sandro Garcia vom haben wir einen sehr guten Spieler für das Mittelfeld geholt. Hakan Yildirim vom TuS Asterlagen wechselt auch zu uns. Er wird mit seinen 35 Jahren der große Bruder für die Mannschaft sein. Und Rudolf ist ein Mann, der unserer Defensive noch mehr Sicherheit verleihen wird", freut sich Nezir.

Nezir hat es geschafft, aus einer zusammengewürfelten Mannschaft eine echte Einheit formen. Und diese verfolgt nun das große Ziel Landesliga-Rückkehr.

Nezir: "Nach dem Abstieg wusste niemand so recht im Verein, wohin unser Weg führen wird. Wir haben einen großen Umbruch vollzogen und die neue Mannschaft musste sich erst einmal finden. Das war schon so ein bisschen die Katze im Sack. Aber daraus ist sehr schnell eine starke Gemeinschaft, eine Einheit geworden. Das freut uns natürlich, dass das alles so gut geklappt hat. Jetzt wollen wir in der Rückrunde an die gute Hinserie anknüpfen. Wir sind im Kader noch einmal stärker aufgestellt."