Bezirksliga: Essener Klub präsentiert neues Trainerduo

Der ESC Preußen Essen hat ein neues Trainerduo präsentiert. Beide Trainer sind im Essener Amateurfußball keine Unbekannten.

15 Spiele und nur ein Punkt: Der ESC Preußen Essen spielt eine desaströse Saison. Rene Beckmann musste als Trainer bereits gehen. Nun stehen seine Nachfolger fest.

Cemil Alabas und Yunus Bucuka wechseln von Alemannia Essen aus der Kreisliga A zum ESC Preußen Essen in die Bezirksliga.

"Während Ex-Profi Cemil vorher bei Genc Osman, dem FSV Duisburg und in der Jugend des türkischen Profi-Klubs Bursaspor tätig war, ist Yunus in Essen sicherlich kein Unbekannter: Turngemeinde, Helene, Kray - der ehemalige Mittelfeldstratege war die meiste Zeit in der Landesliga aktiv und weiß,. worauf es im Amateurfußball ankommt", heißt es in der Pressemitteilung des ESC.

Und weiter: "Die beiden neuen Trainer sind die ersten externen Trainer seit 13 Jahren. Das ist für alle im Verein eine Umstellung, aber wir waren sehr angetan davon, wie gut die beiden vorbereitet und wie heiß sie auf die Aufgabe waren. Und das alles trotz der schwierigen sportlichen Situation. Daher haben wir uns dann entschieden die beiden Jungs in unseren Verein aufzunehmen und gemeinsam nach vorne zu blicken. Wichtig ist, dass sie erst einmal ankommen und den Verein kennenlernen können. Das Feuer, das sie mitbringen muss sich dann nur noch dauerhaft auf die Mannschaft übertragen und dann können wir positiv nach vorne blicken."

Auch Alabas und Bucuka werden wissen wie schwer die Aufgabe ist - eigentlich unmöglich. Der ESC kann schon für die neue Saison planen und die neue Kreisliga-A-Saison angehen: "Wir werden alles versuchen, um das Unmögliche möglich zu machen. Ich freue mich, dass wir mit Cemil diese Chance erhalten. Der ESC ist im Essener Amateurfußball ein großer Name. Das müssen auch die Spieler verstehen. Wir haben jetzt noch eine Halbserie, um Vollgas zu geben. Im Sport ist alles möglich. Wir werden alles versuchen", sagte Bucuka gegenüber RevierSport.