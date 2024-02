Der ESC Preußen Essen wird am Ende der laufenden Saison aus der Bezirksliga absteigen. In der Kreisliga A wird sich der Verein dann neu aufstellen.

Nur zwei Punkte holte der ESC Preußen Essen bis dato in 20 Spielen der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein. Dass die Männer von der Altenessener Seumannstraße in die Kreisliga A absteigen werden, ist jetzt keine gewagte Aussage.

"Wir müssen uns nichts vormachen. Die Bezirksliga ist für uns einfach zu hoch. Hier brauchts du als Verein ganz andere finanzielle Mittel, um die Mannschaft für diese Liga konkurrenzfähig aufzustellen", erzählt Daniel Künzel, der aktuell der Vorsitzende des Klubs ist und auch mit Manfred Schröder gemeinsam das Traineramt ausübt.

Nach der jüngsten 0:14-Schlappe beim Vogelheimer SV - RevierSport berichtete - verkündete Künzel nun via RS auch sein Aus im Vorstand. "Ich werde mich nach 14 Jahren am kommenden Freitag aus dem Vorstand zurückziehen. Aber ich bleibe mit "Manni" weiterhin Trainer - das ist zumindest der Plan", sagt Künzel.

Er erklärt: "Ich habe meine Entscheidung dem Verein schon im Mai 2023 mitgeteilt. Da war schon absehbar, dass ich im September 2023 einen neuen Job antreten werde, der einfach zeitintensiver ist. Zudem habe ich eine kleine Tochter und lebe in Duisburg. Ich schaffe das einfach alles von der Zeit nicht mehr. Bei der nächsten Vorstandswahl werden sich dann Jungs, die Mitte 20 oder Anfang 30 sind, aufstellen lassen. Sie sollen sich dann gerne als neue Vorstände austoben."

Entwarnung bei Justin Zobel: "Justin musste in Vogelheim lange Zeit behandelt und am Ende mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus abtransportiert werden. An dieser Stelle möchte ich noch einmal das Vorgehen der Physiotherapeutin von Vogelheim loben. Sie hat da tolle Arbeit geleistet und sich vorbildlich um Justin gekümmert. Er hat im Endeffekt eine mittelschwere Gehirnerschütterung davongetragen. Das war noch einmal Glück im Unglück. Denn kurzzeitig war er ja komplett weg", berichtet Daniel Künzel.

Nach 14 Jahren in der Kreisliga A und B sind die "Falken" von der Seumannstraße in die Bezirksliga zurückgekehrt. Nach nur einem Jahr wird das Intermezzo in dieser Spielklasse wieder beendet sein. Doch um die Zukunft beim ESC muss sich niemand Sorgen machen.

Künzel: "Im Gegenteil: Wir werden ab dem 1. Juli endlich wieder eine A-Jugend stellen. In der Vergangenheit war der Nachwuchs auch unsere Stärke. Aus der A-Jugend sind immer wieder Jungs in die Erste Mannschaft gekommen. Wir hoffen, dass das auch in Zukunft wieder der Fall sein wird. Ich kann auf jeden Fall versprechen, dass wir in der Kreisliga A wieder eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen schicken werden. Die aktuelle Serie wollen wir einfach vernünftig zu Ende spielen. Wenn wir alle Mann an Bord haben, dann sind wir auf jeden Fall kein Prügelknabe. In Vogelheim haben viele Jungs gefehlt und wir mussten den Kader mit Spielern aus der zweiten und dritten Mannschaft auffüllen. Ich hoffe, dass am kommenden Wochenende wieder eine andere Mannschaft zur Verfügung stehen wird."