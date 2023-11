Bezirksliga: Rhenania Bottrop plötzlich Spitzenreiter - Trainer erklärt den Erfolgslauf

Der SV Rhenania Bottrop wurde über Nacht zum Tabellenführer der Bezirksliga Niederrhein 5. Nach einer turbulenten letzten Saison ist Trainer Stefan Thiele umso zufriedener.

Der SV Rhenania Bottrop wurde über Nacht zum Tabellenführer - und das ohne ein Spiel zu bestreiten. Die Mannschaft von TV Jahn Hiesfeld hat sich aus der Bezirksliga Niederrhein 5 zurückgezogen, sodass die Tabelle nochmal neu geordnet wurde.

Obwohl der Rhenania-Trainer Stefan Thiele dem TV Jahn Hiesfeld die Tabellenführung verdankt, bedauert er den Rückzug: "Wenn man in so einem Kreislauf steckt, ist es schwer, da wieder herauszukommen. Für uns ist es schade, weil wir dann ein Saisonspiel weniger haben und der Spielplan wieder durcheinander kommt."

Auch für den Verein selbst sei es schade: "Das ist schon eine sehr bittere Entwicklung. Daher hoffe ich, dass sich das Team in der Kreisliga A wieder schnell fängt und dann wieder angreift."

An dem VfB Bottrop und der SpVgg Sterkrade konnte die Mannschaft von Thiele also vorbeiziehen und steht nun an der Tabellenspitze. "Das ist eine schöne Momentaufnahme. Wir sind sehr zufrieden mit dem aktuellen Verlauf. Nach der letzten Saison, die total turbulent war, ist man glücklich, dass es aktuell anders läuft. Wir haben eine junge Truppe und wenn man so früh so viele Punkte auf dem Konto hat, ist man natürlich zufrieden", ordnet Thiele die aktuelle Spielzeit ein.

In der vergangenen Saison konnte sich die Rhenania Bottrop auf Rang elf retten. Damit haben die Bottroper als Tabellenführer aktuell wenig zu tun. Der Rhenania-Coach weiß, woran die aktuelle Erfolgsserie festzumachen ist: "Wir können aus einem großen Kader schöpfen, somit können wir immer ideal trainieren. Schon vor Saisonbeginn war die Stimmung gut und mit den Siegen wird es natürlich noch besser. Bei uns stimmt einfach die Teamchemie. Wir haben eine junge Truppe, in der alle Bock auf den Sport und das Spiel haben. Abgesehen von den Ergebnissen stimmt auch die Leistung."

Da am kommenden Wochenende der Totensonntag ansteht, ruht in den Amateurbereichen der Ball, so auch in Bottrop. Trotzdem wird der Bezirksligist in dieser Woche auf dem Platz stehen, und das gleich zweimal. Am Mittwoch (19.30 Uhr) ist der A-Kreisligist SV Adler Osterfeld im Kreispokalspiel zu Gast. Thieles Matchplan steht: "Wir wollen so früh wie möglich Dominanz zeigen. Unser Gegner wird wahrscheinlich versuchen, sich erstmal hinten reinzustellen."

Thiele weiter: "In der Woche sind solche Partien immer schwer, weil man nicht weiß, wer arbeiten muss oder sonst verhindert ist. Das ist auch ein kleines Derby, somit wird Osterfeld alles geben. Wenn es uns aber gelingt, unsere Leistung wieder abzurufen und schnell ins Spiel zu finden, dann bin ich positive Dinge."

Zwei Ligaspiele bis zur Winterpause

Nach dem Kreispokalspiel am Mittwoch steht einen Tag später ein Testspiel gegen die DJK SF Katernberg aus der Bezirksliga Gruppe 6 an. Danach habe sich die Mannschaft ein paar freie Tage verdient, erklärt Thiele: "Drei freie Tage tun bestimmt allen gut. Dann kommen alle hoffentlich mit vollem Elan und viel Motivation zurück, sodass wir die Partien bis zur Winterpause optimal bestreiten können."

Bis zur Winterpause wartet auf die Rhenania Bottrop der Tabellenzehnte SuS 21 Oberhausen und der SV Friedrichsfeld. Gegen die zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld wollen die Bottroper die Siegesserie aus den letzten zwei Partien fortführen.