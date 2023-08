Vogelheimer SV: Zwei Spiele, acht Gegentore - Ex-Profi Mikolajczak mit Klartext

Der Vogelheimer SV ist mit zwei Niederlagen schlecht in die Saison gestartet. Trainer Christian Mikolajczak spricht Klartext.

Der Vogelheimer SV spielte in der vergangenen Saison beinahe bis zum Schluss um den Aufstieg in die Landesliga mit. Kein Wunder also, dass die Konkurrenz den VSV auch in der Spielzeit 2023/2024 zu den heißen Titelkandidaten zählt. Doch zu Saisonbeginn enttäuschten die Essener.

2:4 gegen die DJK Sportfreunde Katernberg - RevierSport berichtete - und am vergangenen Wochenende folgte eine 3:4-Pleite beim 1. FC Mülheim. Zwei Spiele, zwei Niederlagen und acht Gegentore. Zahlen die VSV-Trainer und Ex-Profi Christian Mikolajczak natürlich nicht gefallen.

Im RevierSport-Gespräch findet der 42-Jährige deutliche Worte.

Christian Mikolajczak über...

... die Niederlage in Mülheim: "Dass uns Michael Siminenko drei Dinger reinhaut, wunderte mich dann bei unserer Defensive nicht. Wir wussten um die Klasse von Michael und der Mülheimer Offensive im Gesamten. Aber wir haben, wie schon gegen Katernberg, wieder nicht als Team gearbeitet. Solange die Jungs nicht verstehen, dass der Teamgedanke gegenüber der individuellen Klasse im Vordergrund steht, werden wir Probleme bekommen. Nach vorne hin sieht das gut aus, nach hinten einfach schlecht. Und wir können eben keine Spiele mit 16:15 gewinnen. Da müssen wir in dieser Liga schon stabil stehen."

Die Jungs müssen das, was wir als Trainerteam vorgeben und mit ihnen unter der Woche einstudieren auch umsetzen. Zuletzt hatten wir das Gefühl, dass da jeder sein Ding macht. Aber nicht das, was wir vorher besprochen haben. Christian Mikolajczak

... den Saisonstart: "Natürlich haben wir die Saison so nicht geplant. Das ist doch klar. Wir haben uns alle andere Ergebnisse erhofft. Aber wir wissen ja, woran das gelegen hat. Wir werden besser werden. Davon bin ich überzeugt."

... die Fehler in den ersten beiden Spielen: "Das habe ich ja bereits angesprochen. Wir müssen verstehen, dass die Defensiven Meisterschaften und die Offensiven Spiele gewinnen. Wir dürfen einfach nicht so viele Gegentore kassieren. Und: Die Jungs müssen das, was wir als Trainerteam vorgeben und mit ihnen unter der Woche einstudieren auch umsetzen. Zuletzt hatten wir das Gefühl, dass da jeder sein Ding macht. Aber nicht das, was wir vorher besprochen haben."

... die starke Bezirksliga: "Die Liga ist schon brutal für eine Bezirksklasse. Das sieht man ja nach zwei Spielen. Da sind nur zwei Mannschaften ohne Niederlage und drei Teams ohne Sieg geblieben. Sonst haben alle gepunktet. Ich bin mir auch sicher, dass kein Team einfach so durchmarschieren wird. Es wird ein Marathon und wir sind erst am Anfang. Wir haben noch 32 Spiele, in denen wir besser als in den ersten beiden Partien aussehen wollen."

... mögliche Transferaktivitäten: "Wir würden gerne noch einen erfahrenen Innenverteidiger holen. Aber das ist im Moment schwierig. Wir müssen einen Mann finden, der von unserem Weg am Lichtenhorst überzeugt ist und nicht wegen der Kohle hierhin kommt."