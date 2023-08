Bottrop: Rhenania siegt 5:0, Fatih Candan verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung

Der SV Rhenania Bottrop ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Bezirksliga-Saison 2023/2024 gestartet. Nicht mehr zum Kader gehört Fatih Candan.

Eine 1:2-Niederlage beim SV 08/29 Friedrichsfeld und ein 5:0-Sieg gegen DJK TuS Stenern: So verlief der Saisonstart des SV Rhenania Bottrop in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein.

Während Fatih Candan (33) in Friedrichsfeld noch das 1:2 für Rhenania erzielte, gehörte er beim Heimsieg über Stenern nicht zu den Torschützen der Bottroper. Der Grund: Der Ex-Profi - 229 Regionalligaspiele, 78 Tore - verlässt den Verein aus persönlichen Gründen. Bis zum 1. September, dem Ende des Sommer-Transferfensters, hat der Angreifer nun Zeit einen neuen Klub zu finden.

Im Blankenfeld lief das erste Spiel nach Candan auf jeden Fall sehr gut. Niklas Wenderdel (3), Hannes Ostgathe und Muhammed Alkan Celik erzielten gegen Sternen die Tore für die Mannschaft von Stefan Thiele.

"Das war ein sehr guter Auftritt. Wir waren effektiv und haben die Dinger gemacht. Das war in Friedrichsfeld noch anders. Da hatten wir auch unsere Einschussmöglichkeiten, haben aber vor dem Tor Nerven gezeigt. So wie gegen Sternen kann es auf jeden Fall weitergehen", bilanzierte der Rhenania-Trainer.

Für das Thiele-Team geht es nun (Sonntag, 27. August, 15 Uhr) zum TuB Bocholt. "Ein unangenehmer Gegner", sagt Thiele.

Aber ganz unabhängig davon, wie die Rivalen in der Liga heißen, will Thiele mit seiner Mannschaft am Ende über dem Strich stehen. Thiele: "Wir mussten in der vergangenen Saison bis fünf Minuten vor Schluss um den Klassenerhalt zittern. Niemand im Verein hat Lust, das nochmal zu erleben. Wir haben eine junge Mannschaft, die Spaß macht, aber auch noch viel lernen muss. Wir werden sicherlich auch Rückschläge erleiden. Aber am Ende bin ich guter Dinge, dass wir frühzeitig den Klassenerhalt schaffen werden. Die Leistung gegen Sternen macht auf jeden Fall Hoffnung und Mut auf mehr. So müssen wir weiter spielen und uns von Woche zu Woche neu konzentrieren."