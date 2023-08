Bezirksliga: RWE-Gegner schießt sechs Tore, Bottrop zerlegt Steinmetz-Team - "Katastrophe!"

Am Freitagabend, 11. August, startete auch die Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein in die Saison. In zwei Spielen fielen gleich zwölf Tore.

Der SuS 09 Dinslaken, Gegner von Drittligist Rot-Weiss Essen in der 1. Runde des Niederrheinpokal 2023/2024, ist perfekt in die neue Bezirksliga-Spielzeit gestartet. Die Mannschaft um Ex-Profi Timm Golley gewann das Derby beim TV Jahn Hiesfeld mit 6:2. Vor 550 Zuschauern trafen Golley (2), Tim Waclawek, Niklas Opriel, Stefan Jagalski und Jan Bongartz für SuS 09 Dinslaken. Für Hiesfeld waren Benjamin Koncic und Domenik Verhufen erfolgreich. Erfolgreich, das war auch der VfB Bottrop. Der Landesliga-Absteiger startete vor 500 Fans im heimischen Jahnstadion mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg über Schwarz-Weiss Alstaden in die Serie 23/24. Schon in den ersten 45 Minuten machten Kapitän Kudret Kanoglu, Baris Erdogan, Hissein Solh und Emre Köksal alles klar für den VfB. "Das war ein starker Auftritt. Die ganze Mannschaft hat sich ein großes Lob verdient. So müssen wir Woche für Woche weitermachen", meinte Kanoglu nach dem Start-Sieg. Das war eine reine Katastrophe! Wir hatten sehr viele Totalausfälle. Unser junger Torwart hat auch eine unglückliche Figur gemacht. Wie einfach die Bottroper zu ihren Torchancen gekommen sind, war der Wahnsinn. Und die Vorstellung unserer vermeintlichen Führungsspieler hat mich regelrecht erschrocken. Es kann nur besser werden Raphael Steinmetz Ganz anders war dagegen die Stimmung bei Raphael Steinmetz. Alstadens Spielertrainer durfte aufgrund seiner fünften Gelben Karte aus der vergangenen Saison nicht mitwirken und übte zum Auftakt der Saison nur die Rolle des Trainers aus. Und das, was der Alstadener Coach sah, gefiel ihm überhaupt nicht. "Das war eine reine Katastrophe! Wir hatten sehr viele Totalausfälle. Unser junger Torwart hat auch eine unglückliche Figur gemacht. Wie einfach die Bottroper zu ihren Torchancen gekommen sind, war der Wahnsinn. Und die Vorstellung unserer vermeintlichen Führungsspieler hat mich regelrecht erschrocken. Es kann nur besser werden", resümierte Steinmetz. Schon am nächsten Spieltag (Freitag, 18. August, 19.30 Uhr) wird Steinmetz wieder dabei sein. Dann geht es gegen MTV Union Hamborn. "Aktuell fehlen uns einige Stammspieler. Jeder hat gesehen, dass wir die Jungs brauchen. Aber in der zweiten Halbzeit haben die Einwechselungen gefruchtet. Die Jungs haben das auf jeden Fall besser als die Spieler aus der ersten Halbzeit gemacht. Jeder muss jetzt in der Woche Vollgas geben, um mir zu zeigen, dass er gegen Hamborn spielen will."

