Bezirksliga Niederrhein 6 : TuSEM Essen - Aufstieg, Abstieg und nun wieder Aufstieg?

TuSEM Essen geht mit einem frischen Kader in die Bezirksliga. Trainer Carsten Isenberg hat klare Ziele und erwartet Herausforderungen.

Nach dem Aufstieg und dem anschließenden Abstieg aus der Landesliga steht TuSEM Essen vor einer neuen Herausforderung. Trainer Carsten Isenberg blickt auf die kommende Bezirksliga-Saison und spricht über die Ziele und Veränderungen im Team.

"Wir haben keineswegs eine schlechte Saison in der Landesliga gespielt", betont Isenberg. "Vor allem die Rückrunde war richtig gut, wir haben gegen alle Top-Teams gepunktet, zum Beispiel in Adler Union oder in Niederwenigern. Nach der Winterpause haben wir nur zwei Spiele verloren. Am Ende war es ein Unentschieden zu viel und die Regelung mit vier Absteigern bei 14 Mannschaften hat uns natürlich auch nicht geholfen. Wir haben drei Teams hinter uns gelassen, in einer normalen Saison reicht das."

Für die neue Spielzeit in der Bezirksliga betont der Coach: "Da kann man schon von einer gefühlten Landesliga sprechen. Es wäre unseriös jetzt große Ziele zu nennen. Die Mannschaft ist motiviert und möchte eine gute Saison spielen und vor allem guten Fußball zeigen." Der Kader von TuSEM Essen hat einige Veränderungen erfahren. Wichtige Spieler wie Dominik Baruffolo, Max Golz oder Camilo Perez Vasquez wurden abgegeben. Isenberg sieht darin aber auch eine “Chance für andere Akteure, größere Rollen einzunehmen. Wir haben insgesamt acht neue Spieler, alle sind unter 22 Jahre alt, vier davon kommen aus der eigenen U19 und Leo Derksen aus der U19 des ETB, er ist aber auch beim TUSEM groß geworden. Nico Erbslöh von BW Mintard hat im jungen Alter schon viel Erfahrung in der Landesliga gesammelt und hat das in der Vorbereitung bereits stark unter Beweis gestellt. Ich bin mit unseren Neuzugängen sehr zufrieden. Längerfristige Verletzungen gibt es aktuell nicht."

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für die Saison laufen bislang vielversprechend: "Die Mannschaft zieht überragend mit, trotz der hohen Intensität, und es bildet sich schon eine echte Einheit. Auch die taktischen Inhalte werden schon sehr ordentlich umgesetzt." Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß: "Ich freue mich sehr auf die Saison. Die Mannschaft macht mir großen Spaß, und wir haben große Lust auf diese spannende Liga."

Als Trainer vermittelt Isenberg seinen Spielern vor allem Disziplin und betont die Bedeutung des Teams: "Wer sich als Einzelperson über das Team stellt, wird bei uns nicht lange Fußball spielen. Natürlich geht es aber auch um taktische Disziplin. Wir funktionieren nur als Team. Das gilt auch auf dem Platz. Da muss jeder seine Aufgabe erfüllen."

In der neuen Saison will der Tusem einen Fußball mit “Wiedererkennungswert” bieten und die Zuschauer am Fibelweg mit “intensivem, offensivem und spielerisch gutem Fußball” begeistern.