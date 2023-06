Bezirksliga Niederrhein 7: Rhenania Bottrop trotz Niederlage gerettet – Trainer Thiele erleichtert

Rhenania Bottrop kann für eine weitere Spielzeit in der Bezirksliga planen. Trotz des 0:3 gegen die SG Schönebeck bleiben die Bottroper drin.

Ein Punkt am letzten Spieltag gegen den Spitzenreiter SG Schönebeck hätte Bezirksligist Rhenania Bottrop gereicht, um sicher die Klasse zu halten. Dies gelang jedoch nicht. Schönebeck gewann mit 3:0 und steigt damit in die Landesliga auf, während die Bottroper auf die Ergebnisse der anderen Partien schauen mussten. Dort lief es aber aus Bottroper Sicht nach Plan, sodass am Ende Tabellenplatz elf und zumindest ein Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge zu Buche stehen.

Trainer Stefan Thiele war erleichtert nach dem Spiel, in dem er trotz des Ergebnisses eine gute Leistung seines Teams sah. „Wir haben überhaupt nicht schlecht gespielt“, fand der Rhenania-Trainer. „Wir haben zu einem ungünstigen Zeitpunkt ein dummes Gegentor zum 0:1 bekommen und waren dann aus meiner Sicht eigentlich lange die bessere Mannschaft und hätten auch durchaus den Ausgleich verdient gehabt. Trotzdem haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber sinnbildlich für die ganze Saison hat so ein bisschen der aller letzte Wille gefehlt.“

Mit einem Ausgleichstreffer hätten sich bereits während des Spiels einige Sorgenfalten geglättet. „Mit einem Unentschieden wären wir ja schon sicher drin geblieben, aber so haben ja zum Glück die anderen für uns gespielt. Dementsprechend groß ist natürlich die Erleichterung, denn alle hier haben Lust darauf, weiter Bezirksligafußball zu spielen.“

Besonders die Planungen für die nächste Saison wären Thiele zufolge bei einem Abstieg extrem schwierig geworden. „Erstmal ist es nicht so einfach, aus einer Kreisliga A wieder rauszukommen“, meinte der 49-Jährige. „Und da wir den Kader für die nächste Bezirksligasaison eigentlich schon beisammen haben, wäre das natürlich richtig bitter gewesen, da man dann auch nie weiß, was sich dann noch verändert. Der eine oder andere hätte sich das dann mit Sicherheit nochmal überlegt.“

Eine kleine Feier aufgrund des Klassenerhalts wird es in Bottrop aber dennoch geben. „Auf jeden Fall werden wir noch ein bisschen was machen“, verriet der Bottroper Trainer. „Ein paar Spieler haben jetzt schon frei, aber wir werden die kommende Woche nochmal trainieren, da ja auch die Relegation für die U23 noch ansteht und einige Spieler aus meinem Kader dabei sein werden. Danach ist dann Urlaub.“