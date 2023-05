In Oberhausen: Am Vatertag - U12-Turnier mit Trainer Kevin Grund

Die Sportfreunde Königshardt veranstalten am Donnerstag, 18. Mai 2023, ein großes Turnier. Auch die U12, die von RWE-Legende Kevin Grund trainiert wird, ist am Start.

Die Sportfreunde Königshardt veranstalten am Donnerstag, 18. Mai 2023, von 9 bis 18 Uhr ein großes Vatertag-Turnier - Bambini bis D-Jugend - auf der heimischen Bezirkssportanlage am Pfälzer Graben 33 in Oberhausen.

"Das ist immer eine super Veranstaltung. Alle sind willkommen und der Verein hat auch ein tolles Rahmenprogramm organisiert. An dieser Stelle muss man auch Jugendleiter Pierre Nienerza mal erwähnen, der sich so gut um die Belange des Nachwuchs kümmert. Ich freue mich schon jetzt auf dieses Turnier", erzählt Kevin Grund, der mit 326 Spielen (26 Tore, 95 Vorlagen) einer der drei Rekordspieler von Rot-Weiss Essen ist, gegenüber RevierSport.

Der 35-Jährige trainiert die U12 in Königshardt, in der auch einer seiner Söhne spielt. Und auch Grund wird mit seiner Mannschaft an den Start gehen und sich mit Teams wie Bayer Uerdingen, SV Straelen und SG Schönebeck messen. "Wir wollen das Ding natürlich gewinnen", sagt der Ex-Profi mit einem Augenzwinkern und schiebt hinterher: "Am Wichtigsten ist mir immer, dass die Kinder Freude haben, dass ihre Augen glänzen. Dann spielt die Platzierung auch keine Rolle."

In den letzten zwei Jahren stand Grund, der einst seine Karriere beim MSV Duisburg begann, beim 1. FC Bocholt unter Vertrag. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga und dem Klassenerhalt in der West-Staffel verabschiedete er sich vom Hünting. Er wird ab dem 1. Juli 2023 für den westfälischen Oberligisten SV Schermbeck spielen. Seit geraumer Zeit arbeitet er auch wieder für RWE.

Bei seinem langjährigen Klub übernahm er eine Aufgabe neben dem Rasen. Er leitet Fußballcamps, die RWE mit seiner Fußballschule für Kinder und Jugendliche in den Schulferien anbietet. Zuletzt in den Osterferien. "Das hat riesen Spaß gemacht. Ich arbeite einfach gerne mit den Kids zusammen", sagt Grund.

Bei den Camps, die in den Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten werden, ist Grund für die Organisation zuständig.