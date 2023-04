TV Jahn Hiesfeld: Absturz in die Kreisliga? Restprogramm macht den Trainer zuversichtlich

Der TV Jahn Hiesfeld steht in der Bezirksliga Niederrhein 6 momentan auf einem Abstiegsplatz, doch das Restprogramm der Dinslakener gibt Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Für den TV Jahn Hiesfeld geht es in den letzten fünf Spieltagen in der Bezirksliga Niederrhein 6 um den Klassenerhalt. Aktuell belegen die Hiesfelder den 13. Platz, der zum Abstieg in die Kreisliga führen würde. In der Partie gegen den SV Brünen (Sonntag, 30. April, 15.15 Uhr), die ebenfalls auf einem Abstiegsplatz stehen, soll für den TV Jahn der erst zweite Auswärtssieg der Saison her.

"Wir haben eine eklatante schwache Auswärtsbilanz, aber jede Serie muss ja mal reißen und dafür sind die Jungs bereit zu kämpfen", sagt Trainer Dirk Lotz zum bevorstehenden Kellerduell. Der bisher einzige Auswärtssieg gelang am ersten Spieltag gegen den SuS 09 Dinslaken (2:0).

Lotz, der seit Beginn der Rückrunde auf der Trainerbank von Hiesfeld sitzt, konnte aus acht Spielen als Cheftrainer drei Siege, vier Niederlagen und ein Unentschieden einfahren. Er zeigt sich optimistisch für den Endspurt. "Wir haben spielerisch als auch mental gute Fortschritte gemacht. Ich bin Optimist und nehme den Abstieg ungern in den Mund", betont der Hiesfelder Trainer.

Das Restprogramm des TV Jahn Hiesfeld gibt Hoffnung für den Klassenerhalt. Neben den direkten Konkurrenten aus Büren erwarten die Hiesfelder in den letzten fünf Partien der Saison weitere abstiegsgefährdete Mannschaften wie den 1. FC Bocholt (14.), den FC Olympia Bocholt (15.) und den DJK TuS Stenern (9.). "Wir haben nun alles selbst in der Hand", kommentiert Lotz das Restprogramm seines Klubs.

Insgesamt ist der Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Niederrhein 6 so offen wie nur selten zuvor. Vom sechsten Platz, den aktuell der VfL Rhede belegt, sind es nur sechs Punkte bis zum ersten direkten Abstiegsplatz. Bei noch fünf übrigen Spieltagen steht also, bis auf das abgeschlagene Schlusslicht SV Emmerich-Vrasselt, noch kein weiterer Absteiger fest.

Die Kaderplanung gestaltet sich aktuell als schwierig für den TV Jahn Hiesfeld

Auch wenn die aktuelle Saison noch läuft, sind die meisten Klubs schon mit der Kaderplanung für die kommende Saison beschäftigt. In Dinslaken allerdings scheint diese noch nicht weit fortgeschritten zu sein. "Mit Neuzugängen für die neue Saison zu planen ist nicht so einfach. Da wir momentan noch nicht wissen, wo die Reise hingeht, fällt es uns schwer, schon großartig aktiv zu werden", erklärt Lotz.

Ob sich der Trainer des TV eher auf eine Saison in der Bezirksliga oder doch in der Kreisliga A vorbereitet, beantwortet er deutlich: "Es wäre blauäugig, nur für die Bezirksliga zu planen." Konkrete Planungen und Ziele für die Saison 2023/24 bleiben also vorerst offen.