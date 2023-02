Bezirksligen: Vogelheim mit Ansage im Topspiel, Primus Speldorf verliert

Zum Start in die Restrunden gab es in den Bezirksligen bereits die ersten Topspiele. Der Vogelheimer SV schickte eine Ansage an die Konkurrenz im Aufstiegskampf.

Rückrundenstart in den Bezirksligen am Niederrhein. Schon zum Start ins Wochenende standen fünf Spiele im Programm. Am Freitagabend gab es dabei auch zwei Topspiele. Und beide Partien sahen am Ende einen klaren Sieger.

In der Gruppe 7 gelang dem Vogelheimer SV ein dickes Ausrufezeichen im Aufstiegskampf: Bei der DJK SF Katernberg gewannen die Vogelheimer mit 4:0 (2:0) und sind nun punktgleich mit den Katernbergern auf Platz zwei (beide 41). Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck hat derzeit mit einem Spiel weniger 45 Punkte.

Schon früh in der Partie stellte Raphael Borkowski (5.) die Weichen auf Auswärtssieg, Mohammed Hassouni konnte fünf Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhen. Zwar versuchte es Katernberg mit einem Doppelwechsel, doch wie im ersten Durchgang erwischten die Gäste einen Start nach Maß. Yannik Schümberg (49.) sorgte für die Vorentscheidung, den Schlusspunkt setzte Borkowskis zweiter Treffer des Abends.

Da die Vogelheimer auch das Hinspiel am 3. Spieltag für sich entscheiden konnten (4:2), haben sie sich den Vorteil im direkten Vergleich mit Katernberg gesichert. Bei Punktgleichheit entscheidet in den Bezirksligen am Niederrhein die Tordifferenz aus den Spielen gegeneinander.

Auch in Gruppe 5 gab es einen überraschend deutlichen Sieg: Gegen Ligaprimus VfB Speldorf setzte sich Schwarz-Weiss Alstaden mit 4:0 durch und verkürzte seinen eigenen Rückstand auf neun Zähler.

Fabio Saporito (38.) sorgte für den 1:0-Halbzeitstand, im zweiten Durchgang legte unter anderem Danny Walkenbach nach. Zumindest bis Sonntag schieben sich die Alstadener damit auf den zweiten Platz, während Tabellenführer Speldorf zum Start in die Restrunde seine zweite Saisonniederlage kassiert.

Die weiteren Ergebnisse vom Freitag:

VfL Benrath - TSV Bayer Dormagen 2:2 (Gruppe 1)

SV Bayer Wuppertal - HSV Langenfeld 2:6

BV Burscheid - Sportfreunde Baumberg II 2:6 (beide Gruppe 2)