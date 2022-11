Fußball-Bezirksligist SG Schönebeck ist nach zwölf Partien noch ungeschlagen. Torjäger Robin Barth spricht über die aktuelle Situation und seine Top-Form.

Zehn Siege, zwei Remis, keine Niederlage – diese beeindruckende Bilanz kann Bezirksliga-Spitzenreiter SG Schönebeck vorweisen. Mit 32 Punkten aus zwölf Partien und einem Torverhältnis von 57:13 grüßt die SGS verdientermaßen von der Tabellenspitze und hat drei Punkte Vorsprung vor dem ersten Verfolger Vogelheimer SV.

Die DJK Sportfreunde Katernberg könnte den Rückstand auf den Primus mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Blau-Gelb Überruhr auf einen Zähler verkürzen.

Schönebeck ist als einziges Team in der Bezirksliga Gruppe 7 noch ungeschlagen. Die beste Offensive, die zweitbeste Defensive, die meisten Siege – all diese Statistiken sprechen für die Mannschaft von Coach Olaf Rehmann.

Dazu hat der Tabellenführer mit Robin Barth einen Top-Torjäger in den eigenen Reihen. Der 29-Jährige erzielte in zehn Partien 13 Treffer und steht in der Torschützenliste auf Platz zwei.

Mit seiner Statistik zeigt sich der schnelle Mittelstürmer zufrieden: "Ich bin in einer sehr, sehr guten Form. Es freut mich, dass ich der Mannschaft mit meinen Treffern helfen kann. Die Truppe trägt natürlich viel dazu bei, dass ich mit meinen Toren glänzen kann. Gerade durch die Rotation in den letzten Spielen kann ich mit der Quote sehr zufrieden sein. Wenn man die reine Spielzeit betrachtet, sind es glaube ich sechs oder sieben volle Spiele."

Im Sommer kehrte Barth vom Landesligisten TSV Wachtendonk Wankum zurück zu seinem Jugendverein SG Schönebeck. In der Saison 2019/20 schoss er die SGS zum Aufstieg in die Bezirksliga. Insgesamt traf der Torjäger in 56 Partien für die Essener stolze 86-Mal. Für Barth steht allerdings der Teamerfolg im Vordergrund: "Wir können als Mannschaft sehr stolz auf die bisherige Saison sein. Am Wochenende haben wir in Velbert zum dritten Mal in dieser Saison ein Spiel in Unterzahl gewonnen. Das zeigt, wie viel Moral in der Truppe steckt. Die Chemie innerhalb des Teams stimmt einfach und die jungen Spieler haben sich sehr gut entwickelt."

Auch wenn die SGS seit Spieltag eins an der Tabellenspitze steht, wird weiter nicht von einem möglichen Aufstieg in die Landesliga gesprochen. "Wenn man die ganze Zeit Tabellenführer ist, gehört man natürlich zum Favoritenkreis. Unsere Philosophie bleibt aber gleich. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Der erste Platz ist eine sehr schöne Momentaufnahme. Wir wissen aber, dass die Saison noch lang ist", gibt sich Barth bescheiden.