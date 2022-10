SG Essen-Schönebeck: Wenn der Trainer auf seine Schüler trifft

In der Bezirksliga Niederrhein 7 trifft Tabellenführer SG Essen-Schönebeck auf den Vogelheimer SV. Für Schönebeck-Trainer Olaf Rehman ein besonderes Wiedersehen.

Olaf Rehmann ist Lehrer und Trainer. Tagsüber unterrichtet er in Mülheim, abends und an den Wochenenden coacht er die SG Essen-Schönebeck. Mit seiner Mannschaft trifft er am kommenden Sonntag (23.10.) auf den Vogelheimer SV. Anpfiff in Schönebeck ist um 11:00 Uhr – für Olaf Rehmann eine besondere Partie: „Fünf oder sechs Spieler von Vogelheim habe ich in der Oberstufe unterrichtet – Leistungskurs Sport, durchs Abitur gebracht“, erzählt der Gymnasiallehrer.

Er freut sich auf die Partie gegen den Tabellendritten. Vogelheim sei eine starke Mannschaft: „Sie wurden als Aufstiegsfavorit gehandelt und bestätigen das nun auch, nachdem sie am Anfang ein paar Probleme hatten“, erklärt Rehmann.

Allzu sehr möchte sich der Schönebeck-Coach allerdings nicht auf den Gegner und seine ehemaligen Schüler konzentrieren. „Ich bin ein Trainer, der sich auf das eigene Spiel fokussiert, der nicht zerstören möchte. Deswegen schießen wir so viele Tore und kriegen vielleicht auch mal eins“, erläutert der Fußballlehrer, der erst zu Saisonbeginn bei der SGS übernommen hatte.

Wichtig in seiner Arbeit als Trainer ist Rehmann außerdem die Wertschätzung der einzelnen Spieler. Da ist er als Lehrer und Trainer der Gleiche: „Sonst wäre das nicht authentisch. Mir ist unglaublich wichtig, dass ich mit den Spielern in der Kommunikation stehe. Sie müssen wissen, woran sie sind.“

Generell ist ihm – und seinem Trainerteam, das ihn dabei unterstützt – der Respekt im Miteinander ein Anliegen. „Ich bin auch keiner, der den Gegner schlecht redet. Das brauche ich nicht. Und meine Spieler anscheinend auch nicht“, erklärt Rehmann.

Nötig haben sie das derzeit allemal nicht, es läuft schließlich rund an der Ardelhütte. Vor dem Spiel gegen den Tabellendritten aus Vogelheim ist man ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksliga Niederrhein 7. Das war vor der Saison durchaus nicht zu erwarten, musste man doch einige junge Spieler integrieren. Was sagt Rehmann über die jungen Kicker? „Sie sind hungrig. Sie wollen sich jedes Spiel zeigen. Deswegen habe ich keine Sorge, dass wir die nächsten Spiele nachlassen werden.“ Die Konkurrenz darf gewarnt sein.