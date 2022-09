Oberhausen: Großer Jubel bei Spielertrainer Steinmetz nach Alstaden- und RWO-Sieg

Er hatte es im Vorfeld angekündigt und seine Tipps sollten auch eintreffen: Der Freitagabend gehörte im direkten Vergleich Oberhausen gegen Duisburg der Centro-Stadt.

"In unserem Bezirksliga-Duell wird es auf jeden Fall heiß her gehen. Ich kann nur alle Fans einladen nach Alstaden zu kommen. Am Ende des Freitags zählen für mich nur zwei Oberhausener Siege: der von uns und der von RWO. Duisburg soll am Freitag zweimal als Verlierer aus Oberhausen nach Hause fahren", sagte Raphael Steinmetz noch unter der Woche gegenüber RevierSport.

Die Worte des Ex-Profis und Spielertrainers von Schwarz-Weiß Alstaden sollten sich bewahrheiten. Denn Rot-Weiß Oberhausen besiegte den MSV Duisburg im Niederrheinpokal mit 2:1 und zog ins Achtelfinale ein. Und: Steinmetz und Co. siegten im Bezirksliga-Gipfeltreffen gegen den Duisburger FV 08 mit 4:0 und hievten sich auf Platz eins. Steinmetz traf doppelt.

Als wir dann noch hörten, dass RWO den MSV rausgeworfen hat, war der Freitag perfekt. Raphael Steinmetz

Der ehemalige RWO-Profi war dementsprechend gut gelaunt, als RS ihn am Samstag erreichte. Steinmetz: "Ich habe es doch geahnt, dass das ein guter Freitag für Oberhausen wird (lacht). Es war wirklich geil. Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert. Jeder hat sich reingehauen, die Jungs, die reingekommen sind, haben auch Vollgas gegeben. Und die 300 Leute die da waren, waren ebenfalls sensationell. Als wir dann noch hörten, dass RWO den MSV rausgeworfen hat, war der Freitag perfekt."

Alstaden hat nach sieben Spielen der Bezirksliga Staffel 5 am Niederrhein die Tabellenführung übernommen. Doch Steinmetz, der bereits 14 Tor erzielte und die Torjägerliste deutlich anführt, bleibt auf dem Teppich. "Die Liga ist so eng. Wir haben noch nichts erreicht. Aber es macht Spaß da oben mitzumischen. Mal schauen, wie das weiter für uns laufen wird. Es ist aktuell auf jeden Fall ein gutes Gefühl", sagt der Spieletrainer und Torjäger der Alstadener.