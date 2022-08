Didi Schacht nach Debakel: "So hoch habe ich nicht einmal auf der Playstation verloren"

Den Start in die Bezirksliga-Saison 2022/2023 hatte sich die GSG Duisburg anders vorgestellt: Zwei Spiele, zwei Niederlagen, inklusive eines 1:9-Debakels. Didi Schacht ist unzufrieden.

Die GSG Duisburg will in dieser Bezirksliga-Spielzeit nach Platz sechs in der Vor-Saison angreifen. "Wir wollen oben mitspielen", betont Trainer Didi Schacht. Doch erst einmal muss er seine Mannschaft wieder aufrichten.

Nach dem 0:2 gegen die Sportfreunde Königshardt kassierten die Duisburger am vergangenen Sonntag ein 1:9-Debakel beim Mülheimer SV 07. Hier spielt unter anderem Marvin Ellmann, der einen Treffer für den MSV 07 beisteuerte.

GSG-Trainer Schacht war nach dem Spiel sehr enttäuscht. Schacht: "So hoch habe ich gegen meinen Sohn nicht einmal auf der Playstation verloren. Als Trainer schon gar nicht. Das ist natürlich frustrierend."

Das kommt von der Selbstzufriedenheit einiger Jungs. Und Selbstzufriedenheit ist bekanntlich Stillstand. Didi Schacht

Doch der Ex-Profi ist mit mittlerweile 59 Jahren ruhiger, gelassener geworden. "Ich will nicht wissen, wie der alte Didi Schacht nach so einer Pleite reagiert hätte (lacht)", sagt er mit einem Augenzwinkern und fügt an: "Im Ernst: Es macht ja keinen Sinn, in diesem Moment auf die Mannschaft einzudreschen. Jetzt bin ich als Psychologe gefragt. Ich muss die Jungs wieder aufbauen. Keiner verliert doch gerne so hoch, auch die Jungs nicht."

Doch Schacht hat auch eine Ahnung, woher der schlechte Saisonstart kommt. "Das kommt von der Selbstzufriedenheit einiger Jungs. Und Selbstzufriedenheit ist bekanntlich Stillstand", betont er und erzählt: "Wir haben eine tolle Vorbereitung, inklusive eines Trainingslagers und einer professionellen Leistungsdiagnostik, absolviert. Dann haben wir noch Landesligist Klosterhardt mit 2:1 besiegt. Da dachte der ein oder andere Spieler, dass das jetzt alles ein Selbstläufer wird. Das ist aber nicht der Fall. Wir müssen uns alles, jeden einzelnen Punkt, hart erarbeiten! Damit fangen wir am kommenden Sonntag dann an."

Dann ist ab 15.30 Uhr Rot-Weiß Mülheim bei der GSG Duisburg zu Gast.