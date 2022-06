Nach sechs Jahren verlässt Omar Allouche die GSG Duisburg und sucht eine neue Herausforderung.

Sportfreunde Altenessen 1918, TuS Helene Essen, FC Kray, Wacker Bergeborbeck und GSG Duisburg: Omar Allouche gehört nicht zu den Fußballern, die Jahr für Jahr einen Vereinswechsel vollziehen. Der Torwart bleibt gerne länger, wenn er sich im Klub wohlfühlt. Doch nun ist die Zeit für einen Tapetenwechsel gekommen.

"Ich war jetzt sechs Jahre in Duisburg. Bin mit dem Verein aus der Kreisliga A in die Bezirksklasse aufgestiegen. Es war eine schöne Zeit und ich habe viel Spaß gehabt. Aber jetzt bin ich 35 Jahre alt und will noch einmal ein, zwei, vielleicht drei Jahre etwas anderes sehen, erleben und machen. Ich höre mir alles gerne an", sagt der in Essen wohnhafte Torwart.

Omar Allouche in Zahlen: Regionalliga: 35 Spiele, 66 Gegentore, 7 Zu-Null-Spiele Oberliga: 38 Spiele, 47 Gegentore, 10 Zu-Null-Spiel

Allouche erlebte seine beste Zeit beim FC Kray. Zwischen 2009 und 2014 spielte er an der Buderusstraße und sorgte mit dem selbsternannten "Gallischen Dorf" für viel Furore. In einem legendären Aufstiegsspiel gegen die Star-Truppe des KFC Uerdingen gelang den Krayern mit zwei Siegen über die Krefelder der Sprung in die Regionalliga. Hier konnte der FCK sogar ein Remis gegen Stadtprimus Rot-Weiss Essen feiern. In all den genannten Begegnungen stand Allouche im FCK-Tor. "Das waren wunderbare Zeiten. Schade, dass es nur so kurz war. Ich wäre damals gerne in der Regionalliga geblieben. Es sollte aber nicht sein", erinnert sich der gebürtige Libanese.

Doch Allouche ist weiterhin sehr ehrgeizig. Allouche: "Ich habe viele Aufstieg in meiner Karriere gefeiert und will das noch einmal erleben. Ich möchte zu einem Verein wechseln, der Ziele verfolgt, der ambitioniert ist. Ich bin selbst gespannt, wohin mein Weg zur Saison 2022/2023 führen wird."