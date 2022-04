In der Bezirksliga Gruppe 7 hat der SC Phönix Essen seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung zurückgezogen. Sportchef Arndt Krosch erklärte die Gründe.

Paukenschlag im Essener Amateurfußball! Nach RevierSport-Informationen hat der Bezirksligist SC Phönix Essen seine Mannschaft mitten in der Rückrunde vom Spielbetrieb abgemeldet und steht somit als erster Absteiger fest. Zwar war der SCP mit vier Punkten aus 16 Spielen abgeschlagen Tabellenletzter, aber trotzdem überraschte dieser drastische Schritt. Ausschlaggebend waren anhaltende Personalprobleme und die Auftritte des Teams in den letzten Wochen. Nach der 0:6-Klatsche gegen GSG Duisburg folgte ein 0:9-Debakel beim Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten SG Schönebeck.

Bevor wir Jungs aus der U19 verheizen oder Alte Herren-Spieler reaktivieren müssen, hat der Verein in Absprache mit den Spielern die Reißleine gezogen, auch um die Mannschaft und den Verein zu schützen. Dieser Schritt ist uns sehr schwergefallen, aber es gab keine andere Möglichkeit. Arndt Krosch

Sportchef Arndt Krosch, der bereits vor Wochen seinen Rücktritt zum Saisonende ankündigte, bestätigte diese Gerüchte auf RS-Nachfrage: "Ja, das ist Fakt. Die Mannschaft wurde am Mittwoch vom Spielbetrieb zurückgezogen. Wir hatten zuletzt kaum noch Spieler und konnten auch in der Winterpause keinen adäquaten Ersatz verpflichten. Bevor wir Jungs aus der U19 verheizen oder Alte Herren-Spieler reaktivieren müssen, hat der Verein in Absprache mit den Spielern die Reißleine gezogen, auch um die Mannschaft und den Verein zu schützen. Dieser Schritt ist uns sehr schwergefallen, aber es gab keine andere Möglichkeit."

Der 56-jährige Krosch war ein Urgestein bei Phönix. Zu Beginn der Spielzeit 2008/09 wechselte er als Sportlicher Leiter von der TGD Essen-West zum SC Phönix und wurde Trainer. Damals spielte der SCP noch in der Kreisliga B. Es folgten mehrere Aufstiege, aber auch bittere Abstiege. Das große Highlight war der Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft im Jahr 2011 als Kreisligist – eine Sensation. 2020 legte Krosch das Traineramt nieder und wurde Sportchef beim Bezirksligisten. In dieser Saison war Ex-Spieler Tuncay Kurmali Chef-Coach und versuchte den Verein bei der Mission Klassenerhalt hauptverantwortlich zu unterstützen. Dieses Ziel gelang nicht, der SC Phönix Essen ist seit dem 06. April 2022 kein Mitglied mehr in der Bezirksliga. Wie es in der nächsten Saison weitergeht, ist offen.