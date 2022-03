Die Rückrunde in der Bezirksliga Gruppe drei startet mit dem Frintroper Derby zwischen Adler Union und SC. RevierSport hat mit beiden Trainern gesprochen.

Am Sonntag rollt der Ball wieder in der Bezirksliga Gruppe drei. Nach über drei Monaten Pause werden die Mannschaften ihr erstes Pflichtspiel bestreiten. Die Rückrunde wird eröffnet mit dem Duell zwischen Adler Union Frintrop und SC Frintrop (06. März, 11 Uhr, Frintroper Straße). Es ist ein Essener Derby mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Adler Union ist der unangefochtene Spitzenreiter und hat in der Hinrunde 40 von möglichen 42 Zählern geholt. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger TSV Ronsdorf beträgt bereits satte zwölf Punkte. Eine Sache ist klar: Frintrop ist auf Landesliga-Kurs! Die beste Abwehr der Liga (acht Gegentore), der stärkste Angriff (54 Tore) und dazu hat der Primus mit Yannick Reiners (13 Treffer) den Top-Torjäger in den eigenen Reihen – das sind beeindruckende Zahlen. Nun möchte die Mannschaft von Trainer Marcel Cornelissen diese Form auch in den verbleibenden 14 Partien bestätigen.

Die Gäste haben ganz andere Sorgen und stecken mitten im Abstiegskampf fest. Der Tabellenvorletzte liegt fünf Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz zurück und benötigt in der Rückrunde eine Aufholjagd. Damit das gelingt, präsentierte der Bezirksligist im Winter elf (!) Neuzugänge. Nachdem die ersten beiden Heimspiele in der Hinrunde verloren wurden, übernahm Co-Trainer Kevin Voss den Chef-Posten. Seitdem wurden die Ergebnisse besser, aber auswärts wartet der SC Frintrop weiter auf den ersten Dreier. Im Hinspiel gab es gegen Adler Union eine herbe 0:7-Klatsche.

RevierSport hat vor dem Derby mit beiden Trainern gesprochen:

Die Tabelle blenden wir komplett aus. Wir rechnen beim Gegner mit fünf, sechs Neuzugängen in der Startelf, also hat das absolut gar keine Aussagekraft. Es ist eine neue Mannschaft. Dass es sehr viel schwieriger wird als im Hinspiel, ist auch klar. Adler Union-Trainer Marcel Cornelissen.

Marcel Cornelissen (Coach Adler Union Frintrop): "Die Tabelle blenden wir komplett aus. Wir rechnen beim Gegner mit fünf, sechs Neuzugängen in der Startelf, also hat das absolut gar keine Aussagekraft. Es ist eine neue Mannschaft. Dass es sehr viel schwieriger wird als im Hinspiel, ist auch klar. Die sind nun fitter, besser organisiert und natürlich individuell stärker. Wir haben uns intensiv mit dem Gegner befasst und wissen, was uns da erwarten könnte. Trotzdem haben wir viel Selbstvertrauen sammeln können. Der Start im Winter war echt zäh, da hatten wir Sorgen, ob wir am ersten Spieltag schon voll da sein können, aber die letzten Eindrücke sind richtig gut. Die jüngsten fünf Spiele gegen gestandene Bezirksligisten haben wir alle gewonnen und dabei 30 Tore geschossen. Die Truppe ist unheimlich heiß und wie gesagt: wir sind selbstbewusst genug, um drei Punkte anzupeilen."

Adler Union hat eine sehr gute Mannschaft. Sie sind der klare Favorit und stehen nicht umsonst souverän auf Platz eins. Trotzdem haben auch wir Qualität und fahren natürlich dorthin, um etwas Zählbares mitzunehmen. Das ist immer das Ziel, egal wie der Gegner heißt. SCF-Coach Kevin Voss.

Kevin Voss (Coach SC Frintrop): "Unsere Vorbereitung lief gut. Wir haben die Neuzugänge bestmöglich integriert und sind motiviert, um die Rückrunde besser zu gestalten. Adler Union hat eine sehr gute Mannschaft. Sie sind der klare Favorit und stehen nicht umsonst souverän auf Platz eins. Trotzdem haben auch wir Qualität und fahren natürlich dorthin, um etwas Zählbares mitzunehmen. Das ist immer das Ziel, egal wie der Gegner heißt. Für uns zählt am Ende der Saison nur der Klassenerhalt!"