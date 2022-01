Lehmann-Eklat Heisinger SV: Erster Vorsitzender Küpperfahrenberg ordnet Hausverbot neu ein

Nach seiner Whats-App-Nachricht an Dennis Aogo hatte Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann am Mittwoch unter anderem Hausverbot bei seinem Jugendverein erhalten. Am Donnerstag ordnete der Peter Küpperfahrenberg die Sichtweise des Heisinger SV zu dem Vorfall neu ein.