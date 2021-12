BL NR 8: SW Alstaden - Ex-Profi Steinmetz vertraut dem Kader

Schwarz-Weiß Alstaden geht in der Bezirksliga Niederrhein 8 mit einer guten Ausganslage in die Rückrunde. Der Klassenerhalt soll vor allem mit jungen Spielen gelingen.

Platz acht in der Liga: Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden ist nach der Hinrunde voll im Soll. Vor allem der Saisonstart mit vier Siegen in Folge war vielversprechend. Ex-Profi und Spielertrainer Raphael Steinmetz erklärt den Weg der Oberhausener und zieht Bilanz.

Steinmetz über die Hinrunde:

„Wir sind mit der Hinrunde insgesamt zufrieden. Vor der Saison haben wir als primäres Ziel den Klassenerhalt ausgegeben. Dafür haben wir uns für die Rückrunde eine gute Ausgansposition erarbeitet. Ärgerlich waren nur die vielen verletzten Spieler in manchen Phasen der Hinrunde. Da gab es Spiele, wo wir nur elf Mann aus dem Kader der ersten Mannschaft auf den Platz stellen konnten. Wir mussten dann Spieler aus der zweiten und teilweise sogar dritten Mannschaft dazu holen. Das ist für eine ambitionierte Mannschaft kein guter Zustand auf Dauer. Das müssen wir in der Rückrunde besser in den Griff bekommen. Dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir noch einige Siege einfahren können.“

…über die Pläne für die Winterpause:

„Wir haben auf jeden Fall schon einige Testspiele geplant. Das ist wichtig, um nach der langen Winterpause schnell wieder in den Rhythmus zu kommen. Trainingsauftakt wird dann der 18. Januar bei uns sein. Wir hoffen, dass dann auch die verletzten Spieler noch zum Kader stoßen.“

…über mögliche Neuzugänge:

„In dieser Saison werden wir keine Neuzugänge mehr verpflichten. Wir haben den klaren Plan, unsere vielen jungen Spieler im Kader weiterzuentwickeln. Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen, da würde es keinen Sinn machen, den jungen Spielern Akteure von außen vor die Nase zu setzen. Wir haben einen guten Kader.“

…über die Ziele für 2022

„Der Klassenerhalt war vor der Saison unser oberstes Ziel, dabei bleibt es auch. Wir stehen gut in der Liga da, das wollen wir in der Rückrunde auch nicht mehr hergeben. Dann haben wir eine wirklich gute Saison gespielt.“