Die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Essen beginnt. Wer setzt sich durch und zieht in die Endrunde weiter? Der Liveticker zur Zwischenrunde.

Spiel 2: SG Altenessen - Fatihspor Essen

Spiel 1: ETB SW Essen - TuSEM Essen 0:2

1. Die Zwischenrunde ist eröffnet! ETB stößt zur ersten Partie des Tages an.

3. Es ist noch ein wenig abtasten angesagt. Der Oberligist bemüht sich um Spielkontrolle

6. TuSEM spielt hier sehr ordentlich mit und macht es Schwarz-Weiß schwer, vors Tor zu kommen. Chancen gab es in dieser Partie noch keine.

10. Das erste Tor ist gefallen und es ist das Team von TuSEM Essen, das feiern darf! 0:1 aus Sicht von ETB.

12. Der Bezirksligist ist direkt in der ersten Partie des Tages auf Kurs, die erste Überraschung perfekt zu machen.

12. Da ist das 2:0 für TuSEM! Nach einem fatalen Schnitzer der Schwarz-Weißen Hintermannschaft muss der TuSEM-Spieler nur einschieben.

14. Mal eine Doppelchance für ETB, doch der Keeper von TuSEM hält stark.

10.50 Uhr: Die Halle füllt sich langsam, aber sicher. In zehn Minuten geht es los.

9.50 Uhr: Für den Überblick - folgende Mannschaften sind heute im Einsatz: Gruppe 1 - ETB SW Essen, TuSEM Essen, Fatihspor Essen, DJK SG Altenessen, Adler Union Frintrop

Gruppe 2 - SpVgg Steele, SF Katernberg, VfB Frohnhausen, AL-ARZ Libanon

Gruppe 3 - SuS Niederbonsfeld, SF Niederwenigern, FSV Kettwig, Sportfreunde Altenessen

Gruppe 4 - VfL Sportfreunde 07 Essen, SV Leithe, FC Kray, SuS Haarzopf

9.40 Uhr: Die erste Partie findet um 11.00 Uhr statt. ETB SW Essen eröffnet Gruppe 1 in der Halle gegen TuSEM Essen.

9.30 Uhr: Schönen guten Morgen aus der Halle am Hallo! Am heutigen Samstag beginnt die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Essen. Die 17 Teams der ersten vier Gruppen kämpfen heute ums Weiterkommen in die Endrunde. Heute auch endlich mit dabei: die Teams aus der Ober- und Landesliga.