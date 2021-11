Corona: Auch in NRW-Stadien drohen größere Einschränkungen

Fußball-Fans müssen sich in Nordrhein-Westfalen auf schärfere Corona-Einschränkungen gefasst machen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) äußerte sich am Montag im ARD-„Mittagsmagazin“ kritisch über Bilder aus vollen Stadien. „Wir haben ja Bilder gesehen am Wochenende - auch vom Fußball. Auf der anderen Seite kommen aus anderen Bundesländern - weil wir noch Kapazitäten haben, weil bei uns die Lage noch beherrschbar ist - kommen Patienten zu uns eingeflogen“, sagte Wüst. „Das sind Dinge, die nicht zusammen passen. Und an solche Sachen werden wir auch ran gehen.“

Unter anderem ist für Samstag in Dortmund das Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem BVB und dem FC Bayern angesetzt.

Gleichzeitig drang der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz darauf, möglichst schnell bundeseinheitliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. „Wir können nicht warten, bis ein neuer Kanzler gewählt wird. Daher braucht es diese Abstimmung in den nächsten Tagen - am besten schon morgen“, sagte er in Düsseldorf.