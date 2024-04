Rot-Weiss Essen: So bewertet Dabrowski das 1:1 bei Arminia Bielefeld

Nach dem 1:1 von Rot-Weiss Essen bei Arminia Bielefeld waren sich die Protagonisten in ihrer Analyse schnell einig.

Rot-Weiss Essen hat zum ersten Mal nach einem Rückstand in der Fremde gepunktet. Was auffiel nach dem 1:1 bei Arminia Bielefeld. Alle Beteiligten konnten mit dem Ergebnis leben.

Arminia-Trainer Michél Kniat erklärte bei "MagentaSport": "Es war eine gute Leistung meiner Elf. Machen wir das zweite Tor, fällt das Spiel in unsere Richtung. Wir hatten einige Fehler im Spielaufbau, aber wir sind auf einem guten Weg."

Noch besser wäre er gewesen, wenn Leon Schneider das 2:0 gemacht hätte. Er hatte eine hundertprozentige Chance, die er machen musste. Kniat bilanzierte: "Bei zehn Versuchen macht er sie in der Zukunft zehnmal rein, das passiert nur einmal. Das macht er nicht extra, das kann passieren."

Nach dem 1:1 waren wir voll da, so habe ich mir das schon in der ersten Halbzeit gewünscht Christoph Dabrowski

Auch Essens Coach Christoph Dabrowski sah hier eine Schlüsselszene: "Da hatten wir Glück, dass wir nicht das 0:2 kassieren." Abseits dieser Aktion sah der Ex-Profi einen verdienten Punkt. Seine Analyse: "Es ist für mich ein gewonnener Auswärtspunkt. Es ist nicht einfach in Bielefeld. Wir sind nicht so in unser Spiel gekommen, Bielefeld hat das gut verteidigt. Beim 0:1 haben wir die Tiefe nicht aufgenommen, dann sind wir der Musik hinterhergelaufen. Nach dem 1:1 waren wir voll da, so habe ich mir das schon in der ersten Halbzeit gewünscht. Wir waren zielstrebig, hatten lukrative Möglichkeiten, da hätten wir das Spiel komplett auf den Kopf stellen können. Am Ende ist das Unentschieden gerecht."

Beide Teams wollten in den Schlussminuten den Dreier, Essen hatte die besseren Möglichkeiten, auch Bielefeld blieb im Ansatz gefährlich. Kniat: "Wir wollen schon ins Risiko gehen, aber am Ende ist das Remis gegen eine Top-Mannschaft verdient."

Bedeutet im Abstiegskampf einen weiteren Punkt, den auch Arminia-Torschütze Leandro Putaro gerne nimmt: "Wir wollten unbedingt gewinnen, aber den Punkt nehmen wir auch mit, wir nehmen jeden Zähler gerne mit. Beim Tor habe ich etwas auf den Rückraum spekuliert, das Tor hat sich überragend angefühlt."