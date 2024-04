Das Ruhrpott-Derby des 32. Spieltags könnte ein entscheidendes für die Zukunft des MSV Duisburg sein. Auf dem Platz sollte es dementsprechend zu erkennen sein.

Vergangene Woche hatte der MSV Duisburg die Chance, einen Punkt an das rettende Ufer ranzurücken. Gegen Arminia Bielefeld, den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, zeigten die Zebras jedoch ein extrem schwaches Spiel. Mit 0:2 ging es in die Pause - einen Rückstand, den der MSV nicht mehr einzuholen wusste.

Vor allem nach der Pause hatte man selten das Gefühl, dass Duisburg die Partie drehen könnte. Im Derby gegen Rot-Weiss Essen wird der Mannschaft von Trainer Boris Schommers mit Sicherheit erneut alles abverlangt werden.

Hier kann sie zeigen, dass sie diesen Kampf auch auswärts annehmen kann. Die Chance, den Erzrivalen aus Duisburg noch tiefer in die Krise zu schießen, wird sich RWE nicht nehmen lassen wollen. Der Charakter der Schommers-Elf wird gefragt sein.

Aus personeller Sicht kann der 18. der Tabelle gute Nachrichten verkünden: "Marvin Bakalorz ist seit Donnerstag voll ins Training eingestiegen. Ob er am Ende im Kader stehen wird, ist noch fraglich. Benjamin Girth und Baran Mogultay sind bereits die ganze Woche voll integriert und eröffnen uns ein paar neue Möglichkeiten", so Schommers.

Ein weiteres personelles Thema, welches den MSV beschäftigt, ist das der möglichen Gelb-Sperren. Insgesamt acht Akteure würden bei der nächsten Gelben fehlen (Bakir, Stierlin, Knoll, Michelbrink, R. Müller, Pledl, Senger, V. Müller).

Für den 45-jährigen Trainer kein Grund zur Zurückhaltung: "Es ist leider so, dass wir sehr viele Spieler haben, die vor einer Sperre stehen. Aber: Wir sind nicht in der Situation, dass wir irgendwo zurückziehen können. Wir müssen die Spiele so angehen, dass wir eben keine Tore bekommen und die Zweikämpfe annehmen. Es wird sicherlich die ein oder andere Sperre kommen."

"Sinnvolle" Gelbe Karten, die zur Sperre führen, kann Schommers verzeihen, doch "diese Platzverweise, die völlig schwachsinnig sind, die dürfen uns einfach nicht mehr passieren."

Der Übungsleiter der Meidericher verriet zudem, dass es am Derby-Sonntag ein paar Änderungen geben wird: "So viel kann ich schon einmal sagen: Wir werden die ein oder andere Option ziehen - für den Kader, als auch für die Startaufstellung."