Drittligist SC Verl muss bis zum Saisonende auf Fabio Gruber verzichten. Der Innenverteidiger verletzte sich im Pokalspiel schwer.

Am Dienstagabend feierte der SC Verl einen wichtigen Sieg im Westfalenpokal-Halbfinale. Gegen den Regionalligisten SV Lippstadt setzte sich der Drittligist standesgemäß mit 3:0 (0:0) durch und trifft somit im Finale auf den Liga-Konkurrenten Arminia Bielefeld.

Das Ostwestfalen-Derby, welches am 25. Mai in der Bielefelder Schüco-Arena stattfinden wird, entscheidet dann über die DFB-Pokal-Teilnahme für die Saison 2024/25.

Ein Spieler, der bei diesem Highlight definitiv nicht mitwirken kann, ist Verls Fabio Gruber. Der 21-Jährige musste beim Halbfinalsieg gegen Lippstadt nach einem Kopfzusammenprall bereits vor dem Halbzeitpfiff ausgewechselt werden. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nun bestätigt, denn Gruber zog sich eine schwerwiegende Kopfverletzung zu.

Das gab der SC Verl am Donnerstagnachmittag bekannt: "Bedauerliche Nachricht: In der Begegnung mit dem SV Lippstadt im Rahmen des Pokalwettbewerbs hat unser Spieler, Fabio Gruber, leider mehrere Gesichtsfrakturen erlitten. Diese schwerwiegende Verletzung zieht nach sich, dass Fabio für den Rest der aktuellen Saison nicht mehr für uns auf dem Spielfeld stehen kann. Eine umgehende Operation ist notwendig, um seine vollständige Erholung sicherzustellen."

Es ist äußerst bedauerlich, was Fabio widerfahren ist. Wir alle beim SC Verl stehen ihm in dieser herausfordernden Zeit zur Seite und wünschen ihm eine zügige und vollständige Genesung. Wir werden Fabio in jedem Schritt seiner Erholung unterstützen und freuen uns darauf, ihn so schnell wie möglich wieder gesund und stark auf dem Platz zu sehen. Sebastian Lange.

Auch Sportchef Sebastian Lange meldete sich zu Wort. Der 36-Jährige betonte, dass Gruber in der Zwischenzeit maximal unterstützt wird: "Es ist äußerst bedauerlich, was Fabio widerfahren ist. Wir alle beim SC Verl stehen ihm in dieser herausfordernden Zeit zur Seite und wünschen ihm eine zügige und vollständige Genesung. Wir werden Fabio in jedem Schritt seiner Erholung unterstützen und freuen uns darauf, ihn so schnell wie möglich wieder gesund und stark auf dem Platz zu sehen. Wir hoffen natürlich, dass Fabio uns in der Sommervorbereitung wieder zur Verfügung stehen kann."

Fabio Gruber wechselte erst im vergangenen Sommer vom FC Augsburg II nach Verl und absolvierte seitdem 22 Pflichtspiele, davon 18 von Beginn an. Während der Hinrunde entwickelte sich der Innenverteidiger, der an der Poststraße einen Vertrag bis 2026 besitzt, zum Stammspieler. Nun wird er mindestens bis zum Saisonende fehlen.